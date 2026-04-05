Po odobrenju VJT u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža, radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Srbije, piše RTS.

Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac, uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila. Nezvanično, pretres se vrši zbog saznanja da na ovom delu terena može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture i građana. Na lokalu su, prema prvim saznanjima, pronađeni sumnjivi predmeti u blizini gasovoda.

Sve raspoložive snage UKP i i vojske su na terenu, kao i Specijalna 72. brigada. Angažovani su helikopteri, dronovi, psi tragači, termovizija, kontradiverzione ekipe, sanitetska vozila i druga tehnika. Angažovano je 140 pripadnika vojske i policije.

Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.

Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sele Vojvoda Zimonjić, ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac- Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.

Pretres se vrši kombinovano sa zemlje, uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha.