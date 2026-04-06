Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ivan Bošnjak izjavio je danas da pokušaj diverzije na gasovodu kod Kanjiže, gde su pronađeni eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje, pokazuje da su mete bile i Srbija i Mađarska u smislu šireg političkog konteksta, jer su se obe zemlje sve vreme izjašnjavale za prestanak sukoba u Ukrajini i uvažavanje mogućnosti da se samostalno odabere svoj politički put, kao i jer obe zemlje imaju dobre veze i sa Moskvom i sa Vašingtonom.

"Upravo ovakva vrsta akcije i pritiska na ove dve zemlje bi sigurno poremetila ne samo odnose u domaćoj javnosti, nego i međunarodne odnose", rekao je on za Tanjug govoreći o tome što su juče pronađena dva velika paketa eksploziva nedaleko od gasovoda Turski tok koji spaja Srbiju i Mađarsku.

Bošnjak je ocenio da iako je javnost ostala uskraćena za informaciju da li je ovaj pokušaj diverzije deo šire hibridne operacije usmerene na energetsku stabilnost regiona ili se radi o izolovanom bezbednosnom incidentu, jasno je da ova vrsta uticaja pokazuje da se radi o jednom hibridnom potezu koji bi podrzumevao uticaj na Srbiju, bezbednost njenih građana, Mađarsku, ali i poremećaj šire bezbednosne slike ovog regiona.

Na pitanje koliko su realna očekivanja da će pravi nalogodavci ovog pokušaja diverzije biti otkriveni, a ne samo neposredni izvršilac, Bošnjak je rekao da je to realno očekivati s obzirom na to da su se naše bezbednosne službe u ovoj akciji pokazale kao vrlo odlučne da će bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti i energetskog snabdevanja biti sprečeno.

"Preventivno delovanje je ključno u radu bezbednosnih službi, a Vojska Srbije i naša policija su se pokazale kao vrlo ozbiljne službe koje rade u službi građana", dodao je on. Odgovarajući na pitanje da li bi u ovakvom geopolitičkom trenutku trebalo pojačati snage koje obezbeđuju kompresorske stanice od napada ili pokušaja diverzije, Bošnjak je istakao da je pre mesec dana bilo informacija da će glavna kompresorska stanica, koja se nalazi na teritoriji centralne Šumadije, biti vojno branjena, kao i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da naša najmodernija tehnika čuva taj infrastrukturni objekat.

"Ova akcija govori o tome da će sva kritična infrastruktura na teritoriji Srbije biti čuvana. Kao što smo se čudili da će neko napasti Severni tok i onemogućiti da ruski gas dolazi do nemačkog tržišta, ne možemo da ne budemo uvereni da neko i te kako ima interes da ruski gas ne prolazi Turskim tokom", naveo je on.

Prema njegovim rečima, odabir ovog prostora za pokušaj diverzije govori da je ta akcija i te kako bila promišljena i da je lice koje je trebalo to da izvrši iz migrantske populacije neko na koga se vrlo lako može uticati.

(Tanjug)