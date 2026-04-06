Lažovski mediji smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu iskoristili su u političke svrhe. Bez imalo pijeteta pisali su laži.

Dragoslav Ljubičanović sinoć u Hit Tvitu rekao je da se govori o nekoliko različitih pojmova.

- Pitnaje koje je bilo aktuelno ovih dana da li policija može da uđe na fakultet, drugo pitanje je koje su se aktivnosti dešavale na fakultetu i da li je to dozvoljeno i treće pitanje je političko delovanje na fakultetu - rekao je Ljubičanovič.

Na pitanje da li je to nesrećan slučaj, rekao je da to mi ne znamo i da će to tek utvrditi istraga.

- Postavlja se pitanje šta je sa aktivnostima koje su se dešavale u proteklih godinu dana. Vananstavne aktivnosti mogu biti organizovna na fakultetu ali isključivo uz odobrenje uprave, a to su mogli da odobre dekani i rektori. Na kraju dolazimo do pitanja šta su oni radili tamo - zapitao se Ljubičanović.

On je rekao da se sve to svelo na neki vid političkog orgnaizovanja. Jer smo videli da je to bilo prostorno iskoriščavanje resursa za političku aktivnost.

- Ono što je meni zaparalo uši kod tragedije je to što na kraju da vidimo da dolazi do pokušaja prebacivanja odgovornosti, tu pre svega mislim na gospodina Đokića koji nastupa kao političar - dodao je Ljubičanović.