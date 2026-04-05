Nakon obilaska, tokom kojeg je objavio ključne podatke za građane Srbije, predsednik se oglasio i putem zvaničnog instagram naloga:

"Ponosan sam na Srbiju što radi, što se gradi, ponosan na sve izgrađeno za srpski Ekspo", poručio je Vučić.

Vučić je gradilište obišao autobusom zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim, gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićm i glavnim arhitektom nacionalnog pavoiljona Dušanom Jovovićem kao i sa predstavnicima medija.

"Gradimo hotel koji će imati 400 soba, a gradimo i zgrade sa 1.500 stanova koje će biti gotove na leto. Već 223 stana rezervisano je za leto, to je domaći investitor. Takođe, hotel će biti odmah pored Ekspa, to je na primer bio problem na Ekspu u Dubaiju, to im je bila velika mana i problem jer nisu imali kako ljudi da doću do izložbe", rekao je Mali.