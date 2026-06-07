Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Tivtu je imao sastanke sa najvažnijim evropskim liderima.

Ipak, na kraju samita, tokom obraćanja novinarima, predstavnici pojedinih crnogorskih medija su pokušavali da isprovociraju Vučića.



Na pitanje o povezivanju Srbije i Crne Gore, predsednik je istakao da je to uglavnom pitanje za Podgoricu.

- Ja sam i danas rekao na samitu pred svima, rekao sam da ne moraju da se hvale time što su 100 odsto usaglašeni sa svima, postoji jedan koji nije usaglašen sa svima, ja sam taj koga treba da kritikujete. Svi ostali su isti, samo je jedan koji vodi drugačiju politiku. Mi smo dakle veoma zainteresovani za sve vrste projekata sa Crnom Gorom, a za ostalo morate njih da pitate - rekao je on.

Tu nije bio kraj provokacijama, te je crnogorski noviat pitao predsednika Vučića da li će podneti ostavu ukoliko Crna Gora uđe u Evrospku uniju, a on u to vreme bude na nekoj od državnih funkcija.

-Što da podnesem ostavku? Da podnesem ostavku što smo mi bolji i uspešniji? Hoće li kineski premijer da podnese, ili kineski predsednik da podnese ostavku što nije član Evropske unije? Eno ga pretekao ceo svet. Valjda se takmičite u kojoj ćete zemlji bolje da živite, gde će da budu veće plate, gde će da budu veće penzije - rekao je Vučić.