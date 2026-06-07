Naš Predsednik je otišao u jeku neverovatne harange koje je crnogorsko rukovodstvo i njima naklonjeni mediji činilo protiv Srbije.

Praktično od svog otcepljenja 2006. godine crnogorska vlast za sve i svašta optužuje Srbiju, a pritom je priznala 14% okupirane srpske teritorije KIM kao nezavisnu državu, donela Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a najnovije je Zakon kojim se potvrđuje da je Srbija izvršila aneksiju Crne Gore 1918. godine.

Izlišno je pominjati Mojkovačku bitku i Podgoričku skupštinu sa njenim odlukama 1918. godine. Permanentni je udar crnogorskog rukovodstva i njima naklonjenima na srpsku pravoslavnu crkvu i pokušaja stvaranje nekakve njihove samostalne crnogorske pravoslavne crkve.

Naše bezbedonosne službe predočile su Predsedniku Vučiću da je njegov odlazak u Crnu Goru odnosno Tivat bezbedonosni rizik za njega, no bez obzira na to, Predsednik je otišao jer ga je pozivala međunarodna zajednica.

Našeg Predsednika dočekali su više nego sramni transparenti koji su bili bruka ne za građane Crne Gore nego i za njihove pretke, ko zna koliko kolena unazad.

O samom skupu u Tivtu, koji je prošao maksimalno uspešno po Srbiju, puno se govori i piše, a na žalost naše blokaderske opozicije i njihovih medija, naš Predsednik ne da nije izolovan, kako oni navode, nego apsolutno suprotno , što su oni jedva mogli da prežive.

U sklopu svih odnosa crnogorske vlasti prema Srbiji nije na odmet podsetiti se određenih statističkih podataka, jer statistika obično sve ogoljava.

Po poslednjem popisu u SFRJ iz 1991. godine u Crnoj Gori je živelo 615.035 stanovnika , od toga 380.446 koji su se izjasnili kao Crnogorci ili 61,86%, a kao Srbi izjasnilo se 57.453 stanovnika ili 9.34%, a u isto vreme u Srbiji je bilo 118.934 Crnogorca, a od toga u Beogradu 42.975 .

Šta je pokazao popis iz 2022. godine u Crnoj Gori? Ukupno je bilo stanovnika 623.633, a od toga su se kao Crnogorci izjasnili 256.436 ili 41,12%, a kao Srbi 205.370 ili 32,93%.

Šta možemo zaključiti za ovih trideset godina o stanovništvu Crne Gore? Možemo zaključiti da se broj stanovnika koji se izjašnjavaju kao Srbi sa 9,34% povećao 32,93% ukupnog stanovništva!

Svima je jasno da se za ovih trideset godina nije doselilo u Crnu goru blizu 150.000 Srba, jer taj broj je već postojao, samo su građani Crne Gore počeli da shvataju da su Srbi koji žive u Crnoj Gori.

Šta još možemo da zaključimo iz zadnjeg popisa stanovništva u Crnoj Gori? Jasno se vidi da su se kao Crnogorci izjasnili 256.436 građana, odnosno 41,12% ili za 20% manje nego po popisu 1991. godine.

Ovaj broj i ovaj procenat Crnogoraca pokazuje da su Crnogorci manjina u Republici Crnoj Gori.

A Srbi kojih je skoro trećina stanovništva nemaju pravo u Crnoj Gori na svoj jezik, pismo-ćirilicu, zastavu , a osporava im se čak i vekovna pravoslavna crkva odnosno Mitropolija Crnogorska .

Mogu vlastodršci u Crnoj Gori da bezrezervno slušaju svoje Zapadne mentore, ali srpskog naroda biće sve više, pa šta da im radimo!