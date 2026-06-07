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"Verujem u borbu i težak rad, ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim."

Prethodno, predsednik Vučić zahvalio je juče svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati, kako je rekao, u nelakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori.

Vučić je to rekao nakon učešća na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, tokom boravka na Paliću kod Subotice gde je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu.

"Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, koji su spremni da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese", naveo je Vučić na Instagramu uz video objavu.

Govoreći o prostoru Akademije mladih i centra Fondacije za sprski narod i državu, predsednik Srbije je naveo da se tu okupljaju ljudi koji vredno rade, uče i razmenjuju iskustva.

"Vratio sam se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću. Uz prave evropske vrednosti, slaninu, kobasice, kulen... uživam sa prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu", istakao je Vučić.

Dodao je da mu je čast da ponekada posluži prijatelje iz Akademije i Fondacije.