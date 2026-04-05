Tea Tairović je sinoć prvi put stala pred publiku u podgoričkoj areni koja je bila krcata.

U svom prepoznatljivom stilu je izašla na binu u nikad provokativnijem kostimu, poklonila se publici i obećala nezaboravnu noć.

Satima je ređala svoje najveće hitove, a kada je atmosfera dostigla vrhunac, muzika se zaustavila.

Razlog tome je bilo iznenađenje koje je stiglo Tei. U pitanju je maskota Sunđer Boba, budući da pevačica neretko naglašava da joj je upravo ovo omiljeni crtani film.

"Dobila sam i cveće"

Maskota je veselo skakutala ispred Tairovićeve, a ona nije krila oduševljenje.

- Dobila sam i cveće - rekla je Tea kada je prihvatila buket, pa dodala:

- Pozdravite Sendi, Lignjoslava, Patrika - pričala je pevačica navodeći likove iz pomenutog crtaća.

