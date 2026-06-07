Naime, radoznala žirafa je razvila posebno interesovanje za patku.

Mlada žirafa je verovatno navikla na svakodnevne scene u svom okruženju, ali patka očigledno nije jedna od njih. Zato je, čim ju je ugledala, nije ispuštala iz vida.. Žirafa je bila potpuno očarana sićušnom patkom, a njena radoznalost ju je navela da se zapita da li je ikada ranije videla pticu ili tako malo stvorenje.



Da bi bolje pogledala svoje novo zanimanje, žirafa se sagnula i spustila glavu skoro do zemlje. Ali uprkos svojoj veličini, nije mogla da prati brzu patku koja je jurila ispred nje.

„Ova radoznala beba žirafa bila je izuzetno zainteresovana za patku“, stoji u opisu videa. Ali, žirafa nije uspela da sustigne patku. Ptica je na kraju samo odletela, ostavljajući zbunjenu žirafu samu.

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni prizorom, a komentari su bili urnebesni.

„ Sviđa mi se kako žirafa ležerno hoda dok patka trči kao da joj život zavisi od toga“, napisao je jedan korisnik. „Trči koliko je noge nose“, dodao je drugi. „Ah, jadna mala žirafa. Izgledala je tako razočarano kada je njen potencijalni prijatelj odleteo“, istakao je jedan komentator.