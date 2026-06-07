„Sada kada piše pisma našem predsedniku, trebalo je da na početku svog pisma napiše: 'Poništavam svoju naredbu kojom se zabranjuju pregovori sa vama', pre nego što nastavi“, rekla je Matvijenko novinaru Vesti Pavlu Zarubinu u intervjuu.

Prema njenim rečima, postizanje mira zahteva pravi dijalog, dok je Evropa predložila lažne pregovore. „Vi iznesete plan, vaš predlog“, predložila je.

Ranije ove nedelje, Zelenski je objavio otvoreno pismo na svojoj veb stranici, pozivajući Putina da održi sastanak u trećoj zemlji i okonča sukob.

Ruski lider je reagovao na pismo na plenarnoj sednici Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) rekavši da za sada ne vidi svrhu takvog sastanka.