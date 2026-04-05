Od jutros policija i vojska pretraživali su terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit, a pretres se vršio kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

O tome kako se odvijala drama u Kanjiži sada su progovorili i meštani.

- U ranim jutarnjim časovima, oko šest ujutru su nas probudili helikopteri, zbog čega smo se jako uznemirili, budući da smo danas svi u svojim domovima jer proslavljamo najvažniji hrišćanski praznik - Vaskrs. U prvi mah smo mislili da helikopter dolazi iz pravca Mađarske i da se tamo nešto dešava jer je granica ovde jako blizu - navode meštani Kanjiže za Informer.

Kako kažu, ubrzo nakon toga usledila je prava drama:

- Kasnije smo videli vojnu policiju i mnogobrojne policijske patrole.

Meštanin sela Vojvode Zimonjića Dragan Koprivica za beogradski medij kaže da su čuli buku helikoptera, ali da isprva nisu znali šta se dešava.

- Čuli smo helikoptere, zatim videli vojsku i policiju. Mislili smo da je potraga za nekom osobom - kaže Koprivica.

Kako objašnjava, iz medija su čuli da je pronađen eksploziv.

- Većina meštana je na vašaru u Senti, tamo se svi bave time kuda se može proći. Niko nije znao kolika je opasnost u pitanju - kaže Koprivica.

Meštanka istog sela Olga Genci ističe da je mislila da je vojna vežba.

- U našem mestu je mirno. Nismo očekivali ovako nešto. Nismo znali da smo u bilo kakvoj opasnosti - ističe Olga za Informer dodajući da nisu očekivali da neko može napasti gasovod.

Hajnalka Turanji za Informer.rs kaže da je iz Subotice došla kod supruga u mesto Vojvode Zimonjića, ali da nije očekivala ovakvo "iznenađenje".

- Bila je ogromna buka izazvana helikopterom, izašli smo napolje videli rotaciju u daljini. Pričali smo među sobom i mislili da neko želi da pobegne preko granice, da ih sprečavaju - kaže ova Mađarica za beogradski medij.

