Ceo snimak obilaska pogledajte na snimku ispod.

Izjave za medije

"Ponosan sam što se nalazim ovde, u Ekspo kompleksu, zgradi koja je manja ali podseća na Gugenhajm i čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom. Sada vidite razmere veličine projekta i napora i snova koje smo imali. Za 93 dana Ekspa biće 8.000 događaja. Svi sportski savezi će da imaju programe, to je prilika da Vukana držim ovde da nauči da igra šah", kaže Vučić.

"Od infrastrukturnih objekata, morali smo da izgradimo toplanu čudesnu, i to je prvi energetski objekat tog tipa od 1987. godine. Laž bi bila da kažete da je ta toplana imala veze sa Miloševićem. Kriza je hvatala Jugoslaviju '83., a onda je sve prekidano. Sve što smo gradili, sve je prestalo da se gradi '88. i od tada nije bilo velikog zamajca kao danas. Ogromna ulaganja, novac, promena života. 1.500 porodica živeće u ovim stanovima. Desetinama hiljada ljudi koji će da uživaju, ovo znači zapošljavanje ljudi, stopa rasta, veće plate i penzije. Brine me ova geopolitička situacija, mi ćemo zemlju da čuvamo u miru. Bude li neophodno, budemo li videli da loše ide u lancima snabdevanja, lično ću da iniciram donošenje odluka o zabrani izvoza najvažnijih proizvoda", najavljuje Vučić.

O Kanjiži

"Čekamo tužioca, čekamo da da kvalifikaciju. Mislim da je za to nadležno VT iz Subotice. Oni kada se izjasne, ali uviđaj je i dalje u toku. Određeni tragovi obaveštajni postoje, ne želim o tome da govorim jer mogu biti lažni tragovi. Svakoga koga budemo uhvatili da učestvuje, mislimo da znamo iz koje su grupacije lica, da pokušava da uništi deo najvažnije infrastrukture Srbije, naš odgovor biće nemilosrdan i suočiće se sa žestokom i teškom kaznom", kaže predsednik.

Predsednik kaže da je mesto kod sela Velebit, Kapitonski rit, "slepo crevo" i da je možda nečija namera bila da učini nešto protiv Mađarske, Srbije ili obe države.

"Čestitam našim službama, nadam se da će ukloniti eksploziv bez žrtava i posledica. Ne utrkujemo se da govorimo ko je i šta je, ozbiljni smo dok posao ne završimo."

Genocid obrazovanja

O šteti zbog blokada i sastancima rektora Đokića sa ambasadorima, te izjavi Jelene Obućine da je Vladan Petrov kandidat za predsednika Srbije, Vučić kaže:

"Do sada su uvek promašili, izgleda da su pogodili, nisam razgovarao sa profesorom Petrovim ali možda je to dobra stvar. Ni jedan moj saradnik to ne zna, moj otac me je pitao par sati pre, ja sam rekao 'tata, hajde vidimo se za dva dana'. Vi stvarno mislite da imaju informaciju. Takvu informaciju, ako budu hteli da me saslušaju, imam samo ja. A što se tiče Petrova, on je izuzetan čovek i rodoljub, stručnjak, siguran sam da bi tu funkciju obavljao izuzetno. Porediti njih dvojicu je suvišno. Ali ja sam srećan što su oni pronašli nepobedivog kandidata. Pre pola godine su rekli da imaju 75 posto podrške i da sigurno pobeđuju, da ne smemo da se pojavimo na ulici. Mi smo juče imali 1.070 štandova na ulicama, toliko o tome koliko ih se ljudi plaše", kaže Vučić.

"Što se tiče obrazovnog genocida, za mene Đokić odavno nije rektor, možda je kandidat ili papa, ali ako brine o politici više nego o obrazovanju, za mene nije rektor", kaže Vučić.

"Pre toga, imaćemo parlamentarne izbore, a ja pozivam političara Đokića da ide protiv naše parlamentarne liste. Bilo bi baš lepo da pobedi mene, zašto se sklanja? To je sve legalno i legitimno, osim toga da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke. Zahvalan sam porodici M. Ž. na saradnji sa državnim organima. Slala je normalne poruke i nije nagoveštavala da bi nešto učinila protiv sebe, ona je na to bila naterana, to će istraga da utvrdi. Mene brine nedostatak empatije, da Đokić i ostali političari sa fakulteta nisu pokazali empatiju prema toj devojci. Da je više minuta ćutanja dobilo kuče Dona nego jedna divna devojka i to treba da bude sramota sve te političare. Ali, narod sve vidi i po tome će da sudi."

"Što se tiče ambasada, postoji deo kmetskog mentaliteta koji misle da će uz pomoć stranaca da dođu na vlast ili tu ostanu. Još od Prvog srpskog ustanka. Naši političari neretko kažu, 'ne sme to Vučić, ne daju Brisel, Vašington ili Moskva'. Kada to nešto uradim, izmisle neki drugi ili treći razlog. Zato što polaze od sebe. Ja verujem u Boga, ali ne verujem u stranu čizmu. Za mene je glas naroda glas Boga, predstavljam suverenu Srbiju i ne idem da se žalim ni na Dolovac, ni na Nenadića niti na bilo koga dugog. Oni koji traže pomoć stranaca zarad opstanka na vlasti ništa nisu uradili za dobro svojih građana", ocenjuje Vučić.

"Što se tiče obrazovnog genocida i visine cene, milijarde evra su nedovoljne, toliko potrošite na autoput. Plaćaćemo decenijama to što su uradili. Sećate se dva meseca ranije, napadali su nas kada su neka deca izmakla stolicu učiteljici u Trsteniku, pa su špalire pravili profesorima koji se nisu saglasili sa njihovim idiotskim političkim idejama. Ko će nastavnicima da vrati autoritet? Ko će da kaže da na FPN imate profesore koji daju desetku onima koji idu na blokade? Ko ne digne ruku dobije šesticu. Verujem da će ti uskoro biti uhapseni, posedujemo zvučne dokaze", najavio je predsednik.

"A o znanju da ne govorim, niko ništa ne zna, nikoga ništa ne inetersuje osim veće plate. Čitava im se revolucija svela na to da političar Đokić dobije veću platu, bude na čelu liste i pobedi kako oni saznaju jednog Vladana Petrova, koji je predsednik Ustavnog suda i koji je za njega Ajnštajn. Ali, pogledajte malo ovo, pokažite narodu šta građani Srbije grade i kako menjamo lice Srbije. Još jednom čestitam službama, pre svega vojnim, i sačuvaćemo mir i stabilnost. Srbija je mnogo snažnija oko Vidovdana i mnogo se temeljnije pripremamo nego što su naučili. Zahvalnost građanima Srbije i čestitam Uskrs svima koji ga danas slave", zaključio je Vučić.

Eksploziv u Kanjiži

"Psi tragači, naša vojska i policija, pronašli su jutros nedaleko od Velebita, par stotina metara od gasovoda Turski, Južni, Balanski tok kako hoćete, dva ranca puna ekploziva sa štapinima. Imamo neke druge tragove, u toku je uviđaj. Da je došlo do prekida gasovoda, Mađarska i sever Srbije ne bi imale gasa. Čuo sam se sa Orbanom", rekao je Vučić.

"Kompresorku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš, tamo ptica ne može da poleti, a ovo se desilo na severu Vojvodine, u obaveštajnom smislu naši ljudi su obavili dobar posao. Uviđaj je u toku, određeni tragovi postoje o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. To je veliki prostor i veliko jezero pa su dugo tražili a helikopterske jedinice su mnogo pomogle", otkriva predsednik.

"To je takva razorna moć eksploziva, bili su štapini pronađeni. Gde je moglo mnogo mnogo ljudi da ugrozi, i da ne govorim o šteti. Nije baš najlepši početak za nedelju ujutru. Tamo žive naša braća i sestre Mađari, žao mi je što smo ih na Uskrs uznemirili, ali uspeli smo bez žrtava da predupredimo tešku akciju protiv vitalnih interesa Srbije", dodao je on.

"Nemilosrdno ćemo se obračunati s onima koji ugrožavaju infrastrukturu Srbije. Ogromna razorna moć, određeni tragovi postoje o kojima ne mogu da govorim", dodao je Vučić naglasivši da će u toku dana obaveštavati o svemu. Obilazak gradilišta

Zatim su ministar finansija Siniša Mali i predsednik Vučić razgovarali o zgradama za koje je predsednik rekao da liče na mediteranske. Četiri hiljade radnika radi na gradilištu.

U vezi sa metroom, "krtice" kreću u septembru iz Kine a stižu ovde u oktobru.

"Uskoro će da krenu, za 2-3 meseca kreću radovi na Voždu Karađorđu. Pošto su pričali da to radimo za izbore. Pruga prolazi iza stadiona. A ova lepa hala liči na Gugenhajm", napomenuo je Vučić.

"Nacionalni paviljon koji je centar ovog dela, ići će 50 metara u visinu. 5.000 ljudi može odjednom da primi, 100.000 ljudi dnevno, tu će biti najveća posećenost", rekao je ministar Mali.

Siniša Mali izjavio je da će tokom leta biti gotovo 1.500 stanova u okviru Ekspo gradilišta, a da su države koje dolaze na Ekspo 2027 rezervisale već 223 stana za one koji će učestvovati na toj specijalizovanoj izložbi.

Mali je istakao da stanove gradi domaći privatni investitor, a da će u blizini biti i hotel sa 400 soba.

"Imamo već par stanova koji su ogledni, tako da dolaze strane delegacije i vide kako to izgleda i onda iznajmljuju", rekao je Mali tokom obilaska Ekspo gradilišta.

Predsednik kaže da nema primedbi na domaće radnike i da su oni fantastični, ali ih nema dovoljno.

"Postali smo bukvalno kao Belgija i Holandija, strani radnici dođu, naših radnika je sve manje. Bravari, zavarivači, tesari... Zato što smo se loše ponašali u obrazovanju, protekle godine smo izvršili obrazovni genocid, bavili smo se politikom umesto učenjem. Prošle godine je gotovo 12.000 ljudi manje diplomiralo na srpskim univerzitetima, znači da je učinjen veliki zločin protiv obrazovanja. Moramo to da nadoknadimo", kaže Vučić i najavljuje da će ovo biti najlepši deo Beograda.

"Ovo jutros što se dogodilo, i svuda u svetu, nadam se da će se pojaviti neko odgovoran i reći da mora da se napravi mir. Mi ćemo, kako je krenulo, morati da ograničimo izvoz hrane, to nije problem za nas nego za okruženje. Neka razmisle oni koji nemaju dovoljno đubriva, hrane, plastike, gasa, nafte i još raste cena svega drugog. Mi bukvalno cenu na silu držimo, Crna Gora ima istu cenu dizela kao mi, a kod nas je sve drugo jeftinije. Stavili smo najjače mere da zaštitimo građane. Ali ako se ludilu ne stane na kraj, crno se piše celom svetu. Mi ćemo ekonomski manje da stradamo, ali stradaćemo svi. Dok sam predsednik, čuvaću mir za našu decu, majke, sestre, žene, ćerke koje su uvek bile odgovornije od muškaraca", kaže Vučić.

Zatim je usledio obilazak paviljona. Što se tiče izgradnje Nacionalnog stadiona, Vučić je rekao da tu ima nekoliko problema.

"Ali, to će svakako biti lepotica, jedan od najlepših stadiona u svetu. U narednim godinama igraće se Liga Evrope. Imaćemo ljude koji će da upravljaju, dovode najveće svetske zvezde. Muzičke, sportske, da bude prepuno sadržaja, najmoderniji kafići i restoranu. Povezujući metroom, vozovima, nama će voz za nekoliko meseci doći do stadiona, biće prelepa stanica. Mnogo toga dobrog i lepog. A za metro, najveći problem je što niko neće ništa da potpiše. Svi bi da primaju velike plate, a niko da preuzme odgovornost", ukazao je Vučić.

"Kad sanjate velike snove i pogledate odavde, sve što vidite, sve je to izgrađeno u vreme od kada sam premijer ili predsednik. Neko mora da snosi odgovornost i radi, bez pritiska uspeha nema. Nemoj da budeš ni u jednom poslu ako nisi spreman na pritisak. Ili radite svoj posao ili pustite one koji su dovoljno hrabri", kaže predsednik i dodaje da želi da vidi drugačije lice Srbije.

"Mi ćemo brzo da otvorimo autoput Čačak-Kraljevo, Slepčević-Badovinci, Pavlovića ćupriju, sada moraju da se povećajun kapaciteti. Tako će Srbija mostove da obnovi do Srpske i BiH. Dakle, nastavićemo to, treba da se otvori od Vrbe do Adrana, 12-14 kilometara, i do kraja godine da završimo Dunavsku magistralu do Golupca. Treba da napadnemo Kraljevo-Raška-Novi Pazar, Fruškogorski koridor ćemo da završimo do kraja godine, Smajli i Zrenjanin i Karađorđe žestoko napadamo. To su strašne stveri za zemlju, nije viđeno od 1945 godine", rekao je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimke Nacionalnog stadiona, kao i snimke sa gradilišta u okviru projekta Ekspo.

- Niko i nikada ne može da zaustavi i pobedi Srbiju - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić danas obilazi gradilište u okviru projekta EXPO.

Prethodno, predsednik Vučić obišao je 28. marta radove na izgradnji pruge koja će, u okviru Ekspo projekta, povezati grad sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu.

Zajedno sa Vučićem u obilasku je bio i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Pruga će od Zemun Polja biti duga 18 kilometara i na njoj će saobraćati elektromotorni vozovi za brzine od 120 kilometara na sat.