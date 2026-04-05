Predsednik Vučić razgovarao je danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku i saopštio da je pronađen eksploziv razorne moći i štapini neophodni za njegovo aktiviranje.

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom @orbanviktor, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku - napisao je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

- Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage - dodao je predsednik Srbije.

Podsetimo, šo odobrenju VJT u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža, radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Srbije.

Prve fotografije i snimke akcije vojske i policije u Kanjiži možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

