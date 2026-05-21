Radomir Taki Marinković je bio gost Alo redakcije gde je pričao o aktuelnim temama iz rijalitija Elita 9, ali je najveći skandal Taki ostavio za sam kraj. Naime, nakon naših saznanja da je bio nemiran u inostranstvu, morao da prizna šta je zapravo radio u Beču i ko je misteriozna Bugarka sa kojom je završio u poznatom svinger klubu.

-Hajde, kad me već vučete za jezik, moram da priznam (smeh). Posle rođendanskog slavlja otišli smo u jedan poznati noćni klub u Beču koji se zove 'Gaze'. Oni koji žive u Beču dobro znaju kakav je to klub, tamo ima sve, masaže, relaks zona, bazeni... Tamo sam upoznao jednu lepoticu iz Bugarske, iz Burgasa, zove se Hani. Davno lepše stvorenje nisam video u životu! Popili smo piće, opustili se i celu noć proveli zajedno u tom bazenu. Na kraju sam je doveo i kući – ponosno priča Taki, a onda otkriva i urnebesan obrt koji se desio pre polaska za Beograd:

-Posle dva dana, pre nego što krenem za Srbiju, svratim tamo ponovo da je pozovem i potražim. Sretnem jednu konobaricu, našu curu iz Hrvatske, i pitam je: 'Gde je moja Hani?', a ona me gleda i kaže: 'Jao, Srbine, pa Hani je otišla na bolovanje zbog tebe!'. Izgleda da me je previše masirala u bazenu, pa nije mogla da izdrži moj tempo" – zaključio je Taki kroz smeh u svom prepoznatljivom maniru za "Alo!.

Razgovor nije mogao da prođe bez priče o lepim ženama, a na pomen pevačice Jasne Milenković Jami, Taki je potpuno promenio izraz lica i priznao ko je obeležio njegove momačke dane.

-Jami... Uh, Jami je žena moje mladosti! Pa ona je najzgodnije stvorenje koje se ikada pojavilo na našoj sceni, ja nju obožavam! Gde god ona nastupa, ja sam u prvom redu. Pored toga što je prelepa žena, ona ima i prelepu ćerku koja je pravo beogradsko dete. Odrasla je u Knez Mihailovoj, znam je još od malih nogu dok se igrala oko onih tezgi. Devojka govori četiri-pet jezika i završila je dva-tri fakulteta, ma ponos – pun je hvale otac Maje Marinković za Alo, a u nastavku pogledajte šta je još rekao u našem intervjuu.