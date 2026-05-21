Crveno-crna slova na beloj podlozi i natpis "studenti pobeđuju". Neko bi pomislio da se radi o još jednom skupu blokadera, ali natpis je na albanskom jeziku. O čemu se radi?

Nekoliko hiljada studenata Albanaca protestovalo je u centru Skoplja zahtevajući da se u Severnoj Makedoniji omogući polaganje pravosudnog ispita na albanskom jeziku, a na skupu su se čuli i uzvici povezani sa takozvanom OVK, dok su pojedini učesnici pokazivali simbole orlova rukama, mašući albanskim zastavama.

Na skupu su se mogli videti i transparenti sa natpisima "studenti pobeđuju" i "podrška za studente u Beogradu". Isti recept, iste poruke - kome do sada nije bilo jasno, posle ovoga možda i bude.

Kako napominje makedonski porta Plus info, na protestu su viđeni i učesnici sa takozvanog Kosova. Tokom skupa dominirala su albanska obeležja, kao i zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, dok, kako se navodi, nije bilo istaknuto nijedno makedonsko državno obeležje. Okupljeni su se najpre skupili na ulazu u Skopsku čaršiju, nakon čega su prošetali ulicom Makedonija i trgom Makedonija, zadržali se ispred severnomakedonskog Ministarstva obrazovanja, a potom se preko Kamenog mosta vratili na početnu tačku protesta.

Na skupu su bili istaknuti brojni drugi transparenti sa porukama "Studenti se ne predaju", "Ovaj jezik ima mučenike iza sebe", "Ne dirajte moju budućnost". Ovo je drugi protest studenata Albanaca, zbog, kako navode organizatori, odbijanja zahteva da se pravosudni ispit polaže na albanskom jeziku.