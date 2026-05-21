Filozof Filip Grbić, gostujući u emisiji na RTS-u zajedno sa potpredsednicom Stranke slobode i pravde Marinikom Tepić, reagovao je na njen istup poručivši da bi, ukoliko blokaderi preuzmu vlast, Srbija mogla da očekuje ponižavajuću politiku, a ne slobodarsku i nezavisnu državnu politiku.

Naime, Marinika Tepić, u emsijii "Takovska 10" izjavila je da "tek ako se smeni, a smeniće se ova vlast, biće i stabilnost, i mir, i dobri međuregionalni odnosi, i ubrzani put Srbije u Evropu, i bolji standardi i u zdravstvu, i u obrazovanju kao što sam rekla, i za penzionere, i za mlade, i za domaću privredu..."

Na ovaj istup Marnike Tepić, filozof Filip Grbić je reagovao i istakao da ako se blokaderi dočepaju vlasti "tog dana neće zaći sunce, a vi ćete već da puzite pred Piculom i Martom Kos!".

Podsetimo u istoj emsiji na RTS-u Direktor Centra za praktičnu politiku i blokader Dragan Popović izneo je stav da smo "dobili čitave generacije koje se politizuju, koje zastupaju vrednosti koje su, pa pomalo bile zaboravljene, poput solidarnosti, ljubavi, nenasilja". Međutim, filozof Filip Grbić ga je brzo spustio na zemlju. Jasan i oštar odgovor Grbovića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.