Iako su obe posete bitne, primetna je razlika u izveštavanju, rekao je vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nikola Zivlak, koji je trenutno angažovan kao predavač i prodekan na azijskom kampusu Emlion u Šangaju.

"Obe posete su i racionalne i normalne. Kina i Rusija su komšijske zemlje u odličnim odnosima, a sa SAD je reč o odnosima dve najveće supersile. Sa Amerikom se oseća neka vrsta konfrontacije, tenzije poslednjih godina, dok je sa Rusijom situacija mnogo lakša", rekao je profesor Zivlak u emisiji Oko na RTS-u.

Zato i ne čudi što su izveštaji i komentari o Putinovoj poseti Pekingu, kako kaže profesor, "maksimalno pozitivni".

"Komentarisali su to kao posetu prijatelja, komšije koji je došao da obiđe glavni grad Kine i sretne sa svojim prijateljem, predsednikom Si Đingpingom", rekao je Zivlak.

Ruskom predsedniku je ukazan najviši nivo počasti. Na aerodromu mu je, što je neuobičajeno, dobrodošlicu poželeo ministar spoljnih poslova, dok je u njegovu čast na Tjenanmenu priređena topovska paljba.

"Dali su mu automobil sa tablicama 888 u Pekingu. Osmica je srećan broj u Kini. To je isto simbolički jako značajno. Takođe, pojavilo se u kineskim medijima - Putin je skinuo sako pri ulasku u kola, mada nije bilo toplo u Pekingu, zato što je hteo da pokaže kako je relaksiran", rekao je profesor.

Uz to, organizovan je susret sa dečakom kojem je, tokom posete Kini 2000. godine, Putin prišao tokom šetnje parkom i poljubio ga.

"To se uvek spominje kao neki momenat nastanka tih najsnažnijih mogućih odnosa u istoriji između Kine i Rusije. I onda su zadnjih godina tražili tog gospodina. Zove se Peng Pai i našli su ga. Sad je već odrastao čovek i onda su se sreli", kaže profesor ističući da je na taj način ukazano na kontinuitet u saradnji i dobrim odnosima.

Ističe da je reč o veoma značajnoj, iako jednodnevnoj, poseti, u koju je ruski predsednik sa sobom poveo i pet zamenika premijera, kao i osam ministara.

"Putin je snimio video u Rusiji, objavio ga je na društvenim mrežama i to je simbolički vrlo značajno da se predsednik jedne tako velike zemlje obraća da kaže kako je odnos između Kine i Rusije važan za ceo svet, kako oni žele isto da uključe i ostale. To nije ekskluzivni odnos, nego žele da uključe i ostale države i da prave kombinaciju one vin-vin varijante koje su Kinezi takođe često koristili u svom narativu", rekao je profesor.

O značaju i porukama posete ruskog predsednika Pekingu, par dana nakon posete predsednika Amerike, izvestili su svi svetski mediji. Analitičari ocenjuju da se Si Đinping u ovom novom svetu istakao kao dominantan lider, a da je na delu borba za kinesku naklonost.

Londonski Ekonomist preneo je da je Donald Tramp, tokom šetnje vrtom Džongnanhaj, strogo čuvanim kompleksom u Pekingu, pitao kineskog predsednika da li često dovodi lidere tu. Si mu je na to odgovorio: "Ne, vrlo retko, ali Putin je bio ovde."