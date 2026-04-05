Jutarnji program koji je ovog jutra vodila Jovana Jeremić prekinut je na kratko zbog hitnih vesti.

Naime, Jovanu i njene goste prekinuo je reporter Mladen Mijatović koji se oglasio zbog vanrednog stanja u Kanjiži.

Mladen je opisao kakvo je stanje u mestu u kom se on nalazi, a gde je policija od ranog jutra na terenu.

Nakon što je njen program prekinut zbog hitnog obaveštenja za građane Srbije, ubrzo se ponovo oglasila iz studija Pinka i otkrila da će u emisiji otkrivati najnovije informacije.

Odsustvovala iz programa zbog meča

Podsetimo, Jovana Jeremić nije vodila program i to zbog svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra.

Ona je pre dva vikenda otputovala u Beč, gde je Tigar imao važan boks meč.

BONUS VIDEO: