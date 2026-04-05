Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić objavila je na svom nalogu na Iksu jasnu analizu kako to izgleda kada blokadere na razgovor pozove izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, a kako kada na razgovor pozove predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Kad Picula zove - svi će sokolovi za te život dati“, istakla je Brnabićeva.

Sa druge strane, „kad predsednik Republike Srbije zove - svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše“.

Stvar je jasna. Tako zajedno, udruženi u mržnji, blokaderi produbljuju podele i svaku priču koriste za politički obračun.

- Ništa više o sebi i odnosu prema Srbiji, našem narodu, svim našim građanima i našim institucijama ne treba da kažu. Sve su rekli - zaključila je Brnabić.

Podsetimo, predsednik je izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što, kako je rekao, smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

- Da pokušamo da se na odgovoran način u takvoj situaciji postavimo i uradimo ono što je najbolje za našu zemlju, ono što je najbolje za naš narod. I znam ja unapred, ne mora niko da mi govori kako će najveći deo stranaka bivšeg režima to odbiti, jer „Vučić time kupuje vreme“, jer „Vučić ne znam šta radi“, valjda uvek polazeći od sebe dođu do takvih zaključaka - rekao je Vučić obraćajući se novinarima u Predsedništvu, posle sastanaka sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.

Kako je rekao, još jednom pruža priliku strankama da dođu da iskažu svoje stavove, a možda i nešto čuju o prilikama u svetu i svemu onome sa čim se suočavamo.

- Zašto sam toliko zabrinut i zašto sam ovo tražio? Tražio sam zato što nije moguće jednostavno predvideti ono što će se zbivati, a ono što možemo da predvidimo, baš što se sve tiče i situacije na planeti, biće veoma loše - rekao je Vučić.