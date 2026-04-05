U takvom ambijentu neizvesnosti, Srbija nastoji da očuva makroekonomsku stabilnost i nastavi trend rasta životnog standarda kroz strateška ulaganja, fiskalnu disciplinu i balansiranu ekonomsku politiku.

Uprkos izazovima na svetskom tržištu, domaća ekonomija beleži kontinuitet rasta, uz ambiciozne planove koji bi u narednim godinama mogli značajno da promene njen obim i strukturu. Upravo u tom kontekstu predstavljeni su ciljevi i projekcije razvoja do kraja decenije, koji bi trebalo da postave temelje za snažniju i otporniju privredu.

Vučić: Do 2030. godine ogromna promena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da do 2030. godine očekuje da će prosečna plata u Srtbiji dostići 1.700 evra.

Rast prosečne plate od 2012. godine je bio 366 evra, dok je 2025. godine u decembru 1.057 evra, a 2030. godine planiramo da bude 1.700 evra, rekao je nedavno predsednik Vučić predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030".

Naveo da je reč o podacima na nivou Republike, dok će na nivou Beograda taj prosek biti veći.

Veće plate i penzije

Što se tiče rasta penzija, penzija je 2012. godine bila je 204 evra, dok je 2025. godine u decembru bila 484 evra, 2030. godine u planu da bude 750 evra.

Prema njegovim rečima, rast minimalne zarade iznosio je 172 evra u 2012. godini, 551 evro u 2025, a prema projekcijama za 2030. biće 760 evra.

Životni standard do 2030.

I ministar finansija Siniša Mali detaljno je nedavno obasnio kako će rasti životni standard u Srbiji do 2030. godine, ističući da je predviđeno ukupno ulaganje od čak 48 milijardi evra do 2035. godine.

Kako je naveo, reč je o najambicioznijem programu do sada, usmerenom ka ubrzanju ekonomskog rasta i jačanju privrede.

„Obim programa je 17 milijardi plus 31 milijarda evra, dakle skoro 50 milijardi evra ulaganja u narednih, odnosno od 2028. do 2035. godine. Ovo je najambiciozniji, najobimniji i najveći program koji smo ikada predstavili usmeren ka tome da ubrzamo rast i razvoj naše ekonomije, naše zemlje i naše privrede“, rekao je Mali prilikom predstavljanja strategije razvoja.

On je naglasio da bez ubrzanog rasta nema ni povećanja plata, penzija, niti minimalne zarade, podsetivši na značaj bruto domaćeg proizvoda kao ključnog pokazatelja snage jedne ekonomije. Kako je objasnio, BDP predstavlja ukupnu vrednost svega što jedna zemlja proizvede tokom jedne godine.

Drastičan rast BDP-a

Prošle godine imali smo BDP vredan skoro 90 milijardi evra, dok je cilj da do 2030. godine dostigne 133 milijarde evra. Počeli smo 2012. godine sa oko 35 milijardi, a sada želimo da prvi put u istoriji pređemo nivo od 130 milijardi evra. To potpuno menja sliku Srbije – bićemo jači, stabilniji i spremniji za dalji rast i razvoj!

Planovi za bolji život građana

Takvi planovi dolaze u trenutku kada mnoge svetske ekonomije beleže usporavanje, što dodatno naglašava značaj stabilne ekonomske politike i dugoročnog planiranja. Kombinacijom investicija, pažljivo vođene fiskalne politike i aktivne međunarodne saradnje, Srbija pokušava da očuva ekonomski rast i stabilnost, uprkos globalnim izazovima.

Ukoliko se zacrtani ciljevi ostvare, rast BDP-a i kontinuirano povećanje ulaganja mogli bi da donesu vidljiv napredak u životnom standardu građana. I dok svet strahuje od ekonomskih potresa, Srbija svoju šansu vidi u stabilnosti, investicijama i strateškom razvoju, kao odgovoru na neizvesnu globalnu budućnost.