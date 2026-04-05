OVAN

POSAO: Odjednom gubite svoj fokus i osećate se nekako zbunjeno. Nije vam baš jasno šta biste trebali sledeće da radite. Iskoristite ovaj nedeljni dan za analizu i planiranje budućnosti.

LJUBAV: Moguće je da ste izgubili svoj kompas na ovom planu i da više ne znate šta možete da da očekujete od osobe sa kojom imate emotivnu vezu. Potrebno vam je vreme za razmišljanje.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je mnogo sna kako bi se regenerisali. Potrudite se da nađete dovoljno vremena kako bi uspeli malo da se odmorite. Posvetite se sebi i svom zdravlju.

BIK

POSAO: Neki bi sada mogli da vam zamere manjak poslovne odgovornosti ali vi trenutno ne vidite problem u svom ponašanju. Možete da očekujete manje prepreke na ovom polju.

LJUBAV: Moguće je da ste skloni paralelnim vezama i da postoje neke stvari koje krijete od voljene osobe. U određenom trenutku ćete morati da donesete odluku.

ZDRAVLJE: Povedite računa o nervnom sistemu. Moguće je da ćete imati manje probleme na ovom polju. Osetljiviji ste danas pa vam je potrebna dodatna nega, opuštanje i odmor.

BLIZANCI

POSAO: Svesni ste svoje velike odgovornosti ali neke stvari ne vidite na pravi način, pa zato donosite pogrešne odluke. Potrudite se da pokažete da ste spremni da se menjate.

LJUBAV: Želite da pokažete svoja osećanja, ali ne umete. Voljena osoba vas ne doživljava na pravi način jer ne pokazujete pravo lice. Dajte sve od sebe kako bi se malo više otvorili ka njoj.

ZDRAVLJE: Problemi sa zubima su mogući kod vas. Idite na redovne stomatološke kontrole. Potrudite se da vodite više računa o higijeni zuba. Pred vama je promenljiv period.

RAK

POSAO: Imate mnogo ideja i želja, spremni ste da o njima pričate i filozofirate ali je za sada tu jako malo konkretne akcije. Moguće je da vam se ne dopada to što nema pomaka.

LJUBAV: Uživate u svojoj slobodi. Želite da doživite nova iskustva, da proputujete svetom, ne želite obaveze. Spremni ste da se upustite u neke privremene, neobavezne veze.

ZDRAVLJE: Izbegavajte alkohol i poroke. Važno je da budete disciplinovani i da se posvetite pravilima zdravog života. Pred vama je period u kojem će vam zdravlje biti osetljivo.

LAV

POSAO: Nagledali ste se tuđeg uspeha i sada želite da budete jednaki sa tim. Od poređenja nemate ništa, prikupite energiju i bacite se na posao. Važno je da uzmete stvari u svoje ruke.

LJUBAV: Ukoliko budete bili preterano ljubomorni i posesivni, voljena osoba će se osetiti ograničeno u odnosu sa vama. Nije momenat da preterujete sa bilo čim.

ZDRAVLJE: Probava vam je osetljiva. Možete da očekujete da će vam naredni period doneti probleme sa organima za varenje. Potrudite se da povedete više računa o sebi.

DEVICA

POSAO: Pokušavate da balansirate u poslovnim odnosima, pa vaša komunikacija sa kolegama postaje prilično nejasna. Možete da očekujete da će biti nekih komplikacija.

LJUBAV: Želite ljubav, maštate o njoj ali kada dođe trenutak odluke niste sigurni šta treba da uradite. Dajte sebi vremena da donesete ispravnu odluku. Pokušajte da se opustite malo.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa alergijskim reakcijama. Danas ste skloni tegobama na polju zdravlja pa bi svakako bilo dobro da se potrudite da poradite na svojim navikama.

VAGA

POSAO: Važno vam je da sve svoje poslovne obaveze završite na vreme i u zadatom roku ali se malo gubite u lošoj organizaciji. Potrudite se da poradite na tome da korigujete svoje mane.

LJUBAV: Ograničili ste sebe na neki ljubavni izbor koji nije sjajan. Vreme je da poradite na svom samopouzdanju. Nemojte da preterujete sa brzopletim reakcijama danas.

ZDRAVLJE: Problemi sa želucem su naglašeni kod vas. Povedite računa o ishrani i potrudite se da ne unosite namirnice koje se teško vare. Jedite nešto laganiju hranu.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas dan u kom možete da uživate. Nećete imati puno poslovnih obaveza. Možete da se nadate povoljnim okolnostima na ovom polju, nema nikakvih briga.

LJUBAV: Očekuje vas povoljan period za nova poznanstva. Možete da se nadate pozitivnim promenama sa osobom koja će vam postati veoma interesantna. Skloni ste flertu.

ZDRAVLJE: Čuvajte svoje krvne sudove. Moguće je da ćete na polju zdravlja imati neke manje probleme. Vreme je da povedete više računa o svojim navikama na ovom polju.

STRELAC

POSAO: Ukoliko se budete plašili da svoje poslovne odluke i stavove otvoreno pokažete, bićete na gubitku. Važno je da stanete čvrsto iza stava koji zauzimate na ovom planu.

LJUBAV: Kada budete definisali šta želite- to ćete dobiti. Sve do tada, stanje na emotivnom planu ostaje nepromenjeno. Važno je da se ne plašite mogućih promena.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa stomakom. Organi za varenje su vam danas veoma osetljivi. Povedite računa o svojoj ishrani i trudite se da stvarate zdravije navike.

JARAC

POSAO: Kalkulišete svoju dobit ali se lako možete preračunati. Danas ste nepouzdani i za sebe i za druge. Potrudite se da izbegnete bavljenje nekim bitnim poslovima sada.

LJUBAV: Moguće je da voljena osoba sumnja u vaša obećanja. Iako imate najbolju nameru, moguće je da ste počeli da preterujete. Potrudite se da spustite očekivanja za današnji dan,

ZDRAVLJE: Povedite računa o sinusima koji bi mogli da vam budu veoma osetljivi. Polje zdravlja vam je prikazano kao veoma promenljivo. Idite na redovne kontrole.

VODOLIJA

POSAO: Nonšalatni ste i opušteni kao da će poslovi da se završe sami od sebe. Jednostavno vam sada nije do toga. Nedelja je dan za odmor a vi ste spremni da vreme provedete sa voljenima.

LJUBAV: Imate veliko samopouzdanje i očekujete da sve nove prilike same moraju da dođu vama. Moguće je da ćete upoznati osobu koja je sklona ljubavnim igricama i promenama.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa hormonima. Pred vama je period u kojem ćete biti skloni promenljivom stanju na polju zdravlja. Nemojte da izbegavate lekarske kontrole.

RIBE

POSAO: Želite da preuzmete inicijativu nad poslovnim dešavanjima ali kao da vam nedostaje malo bolji plan za akciju. Važno je da napravite dobru organizaciju svojih aktvnosti.

LJUBAV: Imate utisak da partner čeka na vas i vaše odluke, što i jeste istina. Pokažite mu da je vreme za promene. Vaša inicijativa sada može da bude od veoma velikog značaja.

ZDRAVLJE: Glavobolja vas prati tokom dana. Potrudite se da budete više na svežem vazduhu kao i da se manje opterećujete stresom. Nađite način da se opustite danas.