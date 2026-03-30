OIK Kula:Lista oko SNS osvojila 49,49 odsto glasova, u skupštinu ušla još jedna lista

Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Kula u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" osvojila je 49,49 odsto i 19 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije.

Lista oko SNS, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 11.796 glasova i 19 mandata, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Drugo mesto zauzela je lista "Glas mladih opštine Kula" sa 47,53 procenata što je 11.327 glasova i 18 mandata.

Treće mesto zauzela je lista "Grupa građana Mladi za Kulu" sa 0,60 odsto. To je ukupno 144 glasa i nula mandata.

Lista "Srpski liberali za zelenu Kulu" osvojila je 0,31 odsto sa 74 glasa i neće imati nijedan mandat.

Rusinska lista osvojila je 0,27 odsto sa 65 glasova i neće imati nijedan mandat.

Broj birača upisanih u birački spisak bio je 33.286 građana, a na izbore je izašlo 23.839 građana, što je 71,62 odsto ukupnog broja birača.

Skupština ove gradske opštine ima ukupno 37 odborničkih mandata.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

OIK Bajina Bašta: SNS osvojio 52,37 odsto glasova, u skupštinu ušla još jedna lista Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Bajine Bašta u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila je 52,37 odsto i 25 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije. Lista oko SNS je, na osnovu 98,08 odsto obrađenih biračkih mesta, osvojila 8.309 glasova, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije. Drugo mesto zauzela je lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" sa 40,33 procenata, što je 6.399 glasova i 20 mandata. Treće mesto zauzela je lista "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević" sa 25 odsto. To je ukupno 357 glasova i nijedan mandat. Lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović" osvojila je 1,79 odsto sa 284 glasa i nijedan mandat. Peto mesto zauzela je grupa građana "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" sa 0,62 odsto. To je 99 glasova i nijedan mandat. Sledeći na listi je grupa građana "Izađi / Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" sa 0,43 odsto što je 69 glasova i nijedan mandat. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 21.206 građana, a na izbore je izašlo 15.866 građana, što je 74,82 odsto ukupnog broja birača. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.