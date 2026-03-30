OIK Bajina Bašta: SNS osvojio 52,37 odsto glasova, u skupštinu ušla još jedna lista
Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Bajine Bašta u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila je 52,37 odsto i 25 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije. Lista oko SNS je, na osnovu 98,08 odsto obrađenih biračkih mesta, osvojila 8.309 glasova, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije. Drugo mesto zauzela je lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" sa 40,33 procenata, što je 6.399 glasova i 20 mandata. Treće mesto zauzela je lista "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević" sa 25 odsto. To je ukupno 357 glasova i nijedan mandat. Lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović" osvojila je 1,79 odsto sa 284 glasa i nijedan mandat. Peto mesto zauzela je grupa građana "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" sa 0,62 odsto. To je 99 glasova i nijedan mandat. Sledeći na listi je grupa građana "Izađi / Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" sa 0,43 odsto što je 69 glasova i nijedan mandat. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 21.206 građana, a na izbore je izašlo 15.866 građana, što je 74,82 odsto ukupnog broja birača. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
OIK Lučani: Lista SNS osvojila 60,33 odsto, u skupštini ušla još jedna lista
Na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Lučani lista "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 60,33 odsto i 23 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni podaci Opštinske izborne komsije (OIK). Ta lista, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 6.972 glasova i 23 mandata, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije. Drugo mesto zauzela je lista "Zvuk pravde - Zajedno za studente - Mirjana Kern" sa 32,91 procenata, što je 3.803 glasa i 12 mandata. Treće mesto zauzela je lista "Radomir Ivanović - Saborno, a ne podele - Socijaldemokratska partija Srbije" sa 2,15 odsto. To je ukupno 248 glasova i nula mandat. Lista "Nada za Dragačevo - Monarhisti - Novi DSS" osvojila je 1,54 procenta sa 178 glasova i nula mandata. Peto mesto nosi lista "Zajedno za Lučane" sa 0,70 odsto osvojenih glasova. To je 81 glas i nula mandata. Šesto mesto je pripalo lista "Zeleni front za studente - Dragačevo" sa 0,52 odsto glasova. To je 60 glasova i nula mandata. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 14.631 građana, a na izbore je izašlo 11.562 građana, što je 79,02 odsto ukupnog broja birača. Skupština ove gradske oipštine ima ukupno 35 odborničkih mandata Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
OIK Majdanpek: SNS osvojio 63,26 odsto glasova, u skupštinu ušle još dve liste
Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Majdanpek u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 63,26 odsto i 21 mandat, a odborničke mandate osvojile su još dve liste, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije (OIK). Ta lista, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 6.079 glasova i 21 mandat, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije (RIK). Drugo mesto zauzela je lista "Nu Dau" sa 18,9 procenata, što je 1.816 glasova i šest mandata. Treće mesto zauzela je lista "Grupa građana Mi odlučujemo - doktor Damjan Stevkić" sa 12,52 odsto. To je ukupno 1.203 glasa i četiri mandata. Lista "Srpski liberali za zeleni Majdanpek" osvojila je 1,68 odsto sa 161 glasa i neće imati nijedan mandat. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 15.411 građana, a na izbore je izašlo 9.612 građana, što je 62,37 odsto ukupnog broja birača. Skupština ove gradske opštine ima ukupno 31 odborničkih mandata. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
OIK Smederevska Palanka: Lista oko SNS osvojila 56,53 odsto glasova
Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Smederevska Palanka u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" osvojila je 56,53 odsto, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije. Lista oko SNS, osvojila je 14.181 glasova, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije. Drugo mesto zauzela je lista "Mladi za Palanku - Sami protiv svih" sa 28,48 procenata, što je 7.145 glasova. Treće mesto zauzela je lista "Ujedinjeni za Palanku" sa 8,83 odsto. To je ukupno 2.214 glasova. Lista "Studenti Palanke" osvojila je 1,77 odsto sa 443 glasa. Narodna lista "Zoran Milojković" osvojila je 1,02 odsto sa 256 glasova. Grupa građana "Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi" osvojila je 0,86 odsto sa 216 glasova. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 38.933 građana, a na izbore je izašlo 25.095 građana, što je 64,46 odsto ukupnog broja birača. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
OIK Bor: SNS osvojio 12.516 glasova, izlaznost 68,15 odsto ukupnog broja birača
Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Bor u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 12.516 glasova, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije (OIK). Na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, drugo mesto je zauzela lista "Bor, naša odgovornost" sa 10.331 glasova, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije (RIK). Vlaška narodna stranka "Svoji na svome" imala je 1.025 glasova i time je zauzela treće mesto. Četvrto mesto pripalo je listi "Irena Živković - Radnička - Bor Boranima" sa 600 glasova. Sledi lista "Ljudi u centru - Srećko Zdravković" sa 423 glasa. Šesto mesto zauzima lista "Dr Miloš Jovanović - Nada za Bor - Novi DSS - Monarhisti" sa 357 glasova. Lista "Borci za Bor" zauzela je sedmo mesto sa 264 glasa. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 38.492 građana, a na izbore je izašlo 26.234 građana, što je 68,15 odsto ukupnog broja birača. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
