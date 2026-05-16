Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon posete studenata sa Univerziteta Harvard Predsedništvu Srbije, objavivši video u kojem mladi akademci govore o utiscima iz Beograda, Srbije i razgovora koje su vodili sa državnim vrhom.

Uz snimak, predsednik Srbije napisao je poruku zahvalnosti studentima koji su danas boravili u Srbiji u okviru međunarodnih programa i sastanaka sa državnim institucijama.

– Zahvalan ovim divnim mladim ljudima na lepim rečima i poštovanju koje su pokazali prema našoj zemlji. Veliko je zadovoljstvo kada mladi i uspešni ljudi prepoznaju napredak Srbije i pokažu poštovanje prema onome što gradimo – napisao je Vučić na Instagramu.

Na snimku koji je predsednik objavio studenti sa Harvarda govorili su o svojim utiscima nakon sastanaka sa predsednikom Srbije, ministrom spoljnih poslova i ministrom prosvete, ali i o poseti Beogradu, Balkanu i gradilištu EXPO 2027.

„Srbija nas je dočekala raširenih ruku“

Jedan od studenata izjavio je da mu je ovo prvi dolazak u Srbiju i region Balkana, istakavši da je impresioniran gostoprimstvom koje je delegacija doživela tokom boravka u Beogradu.

– Ovo je moj prvi dolazak u Beograd, Srbiju i Balkan generalno. Velika mi je čast što sam pozvan da učestvujem na ovim sastancima u regionu Balkana. Predsednik nam je rekao da želi da iz Srbije odemo sa osećajem gostoprimstva i upravo tako se osećamo – rekao je student u objavljenom videu.

Posebno je istakao reči Aleksandra Vučića o zahvalnosti roditeljima i njihovim žrtvama.

– Predsednik nam je rekao da kada se vratimo kući zahvalimo roditeljima na svemu što su žrtvovali za nas. To me je duboko dirnulo jer su moji roditelji mnogo toga žrtvovali kako bih imao ovo obrazovanje i mogućnost da putujem – rekao je student poreklom iz Kine.

Drugi članovi delegacije govorili su o bogatoj istoriji Srbije, njenom identitetu i razvoju, navodeći da je zemlja ostavila snažan utisak na njih.

Studenti obišli i gradilište EXPO 2027

Studenti su tokom posete obišli i gradilište EXPO 2027, kao i više lokacija u Srbiji, gde su razgovarali sa predstavnicima domaćih kompanija i različitih industrija.

Jedan od učesnika delegacije rekao je da je posebno impresioniran razvojnim planovima Srbije i načinom na koji država pokušava da uključi mlade u budući razvoj zemlje.

– Dobili smo priliku da predsedniku postavimo pitanja o budućnosti Srbije i ulozi mladih generacija. Posebno je naglasio koliko je važno da mladi budu uključeni u razvoj države i da aktivno učestvuju u njenoj budućnosti – rekao je jedan od studenata.

Dodao je da je poseta Srbiji bila dragoceno iskustvo i da je delegacija dobila mnogo širu sliku o potencijalu zemlje, njenoj ekonomiji i međunarodnim ambicijama.

Studenti su tokom videa više puta istakli da ih je posebno oduševila otvorenost i gostoprimstvo ljudi u Srbiji.