Amerčki posmatrač lokalnih izbora u Srbiji održanih 29. marta najpozitvnije je istakao izborni proces u Srbiji naglašavajući da Amerikaci treba da uče od nas. Međutim, njega ocena izbora nije ostala bez kritika. Bio je šokiran ponašanjem blokadera i njihovim metodama zastrašivanja naroda.

Naime, Amerikanac Brajan Braun došao je u Srbiju, u Sevojno, kao međunarodni posmatrač, malo je reći da je bio oduševljen načinom na koji se u Srbiji glasa i na koji građani ispoljavaju svoju izbornu volju, posebno kako je samo glasanje obezbeđeno.

Pre svega, pohvalio je način na koji je unutar biračkog mesta sve obezbeđeno, zatim kako birači pokazuju svoju ličnu kartu i poziv za glasanje a najviše ga je oduševilo to što se sprejom obeležava svako ko je glasao kako nigde ne bi mogao to da ponovi i prevari izborni proces i osujeti volju birača.