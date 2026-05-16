Vučić je 29. maja 2006. godine, komentarišući rezultate referenduma, izjavio da Milo Đukanović „misli da je odneo istorijsku i dugoročnu pobedu”, ali da on „ne misli”, dodajući da će se „raditi na tome da za 10 ili 20 godina referendumskim putem bude ostvarena neka nova zajednička država”, jer je cilj „da živimo zajedno, a ne odvojeno”.

Dve decenije kasnije, Vučić i dalje šalje gotovo istu političku poruku.



Govoreći 14. maja 2026. godine o pozivu na proslavu Dana nezavisnosti Crne Gore, rekao je da neće učestvovati u „proslavi otcepljenja od moje Srbije”.

„Srbiju volim najviše na svetu i bila bi sramota da u tako nečemu učestvujem”, poručio je Vučić.

Iako su se političke okolnosti u regionu značajno promenile od 2006. godine, Vučićeve izjave pokazuju kontinuitet i doslednost njegovog stava prema pitanju razdvajanja Srbije i Crne Gore.



