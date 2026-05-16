Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. i 18. maja u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija koji se ove godine održava u Bakuu, saopšteno je iz Predsedništva Srbije.

Reč je o jednom od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih održivom razvoju, urbanizmu i budućnosti gradova, a forum okuplja predsednike država, premijere, predstavnike Ujedinjenih nacija, vodeće svetske kompanije i organizacije civilnog društva iz celog sveta.

Nakon ceremonije otvaranja, Vučić će prisustvovati obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika UN, kao i predstavnika globalnih kompanija i međunarodnih organizacija koje učestvuju na forumu.

Vučićevo obraćanje pred svetskim liderima

Kako je najavljeno, predsednik Srbije obratiće se tokom centralnog dela foruma, zajedno sa drugim šefovima država i vlada.

Očekuje se da će glavne teme skupa biti održivi razvoj, modernizacija gradova, infrastrukturni projekti, zelena energija i budućnost urbanih sredina u svetu koji prolazi kroz velike geopolitičke i ekonomske promene.

Vučićevo učešće na ovom forumu dolazi u trenutku kada Srbija intenzivno radi na velikim infrastrukturnim projektima, uključujući pripreme za EXPO 2027 u Beogradu, koji vlast predstavlja kao jedan od ključnih razvojnih projekata države.

Iz Predsedništva Srbije saopšteno je da će tokom boravka u Bakuu Vučić imati niz bilateralnih sastanaka sa svetskim zvaničnicima i učesnicima foruma.

Sastanak sa Alijevim i razgovori sa kompanijama

Posebnu pažnju izaziva najavljeni bilateralni sastanak sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, sa kojim Srbija poslednjih godina razvija sve bliže političke i ekonomske odnose.

Pored razgovora sa Alijevim, Vučić će se sastati i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, što bi moglo otvoriti prostor za nove investicije i ekonomsku saradnju između dve zemlje.

Srbija i Azerbejdžan poslednjih godina intenzivno sarađuju u oblasti energetike, infrastrukture i investicija, dok se politički odnosi dve države često opisuju kao veoma bliski i prijateljski.

Analitičari ocenjuju da će Vučićeva poseta Bakuu biti važna i zbog jačanja međunarodne pozicije Srbije u trenutku velikih globalnih promena i pojačanih diplomatskih aktivnosti Beograda.