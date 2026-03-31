Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović ocenila je da kontinuirane izjave izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule, koje su nastavljenje komentarima o lokalnim izborima u Srbiji, ukazuju da se njegova uloga suštinski izmestila iz institucionalnih okriva i da je prerasla u ostrašćeno i politički motivisano delovanje, suprotno mandatu koji ima.

"Kontinuirane javne izjave Tonina Picule, uključujući i poslednju koja se odnosi na juče sprovedene izbore u deset lokalnih samouprava u Srbiji, u kojoj indikativno propušta da se osvrne na brojne incidente usmerene protiv pristalica vladajućih političkih partija, ukazuju na obrazac ponašanja koji odstupa od navedenih standarda i po ko zna koji put dovodi u pitanje njegov kapacitet da nastupa kao neutralan izvestilac", navela je Jovanović, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Jovanović je naglasila da bi uloga izvestioca Evropskog parlamenta trebalo da podrazumeva visok stepen objektivnosti, nepristrasnosti i profesionalne distance. "Izvestilac ne bi smeo da preuzima ulogu političkog aktera u unutrašnjim pitanjima države kandidata, niti da kroz javne nastupe promoviše jednostrane ili politički obojene stavove", poručila je Jovanović.

Državna sekretarka je ocenila da se uloga Picule suštinski izmestila iz institucionalnih okvira i prerasla u ostrašćeno i politički motivisano delovanje, što je u direktnoj suprotnosti sa mandatom koji obavlja i kriterijumima koje ta funkcija podrazumeva.

Picula je na društvenoj mreži Iks napisao da u demokratiji nema nevažnih izbora, ali da je važno da ne budu kompromitovani zloupotrebama, nasiljem i pritiskom na građane, aktiviste i novinare tvrdeći da je to "praktikovala" vlast na lokalnim izborima u Srbiji.