Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspešno je okončalo sprovođenje svih obaveza propisanih poslednjim izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, obezbedivši u zakonskom roku pregled broja birača po adresi.

Od ponoći, svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi, putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte.

Na ovaj način Ministarstvo je ispunilo poslednju obavezu predviđenu izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, dodatno unapređujući transparentnost i dostupnost podataka građanima.

Uvid u pregled broja birača po adresi dostupan je na sledećem linku: