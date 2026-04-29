Srbija je izvor zla i oko nje treba napraviti sanitarni kordon, izjavio je hrvatski evroparlamentarac Tomislav Sokol tokom skandaloznog gostovanja na blokaderskoj TV N1.

Sokol koji je poznat po svojim napadima na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, iskoristio je priliku da još jednom pokaže koliko mrzi sve što je srpsko.

Hrvatski poslanik je naglasio da, po njegovom mišljenju, Srbiju treba što više izolovati.

- Moj stav je isti već godinama, ja to sve vreme ponavljam. Ja govorim istu stvar, da je politika popuštanja Srbiji promašaj, da je Srbija glavni izvor nestabilnosti cele jugoistočne Evrope, i da je treba mnogo žešće sankcionisati nego što je bilo do sada - izjavio je Sokol, koji je zatim ispalio niz uvreda na račun Srbije i njene politike u regionu.

- Sve vreme govorim o opasnosti te velikosrpske politike u Crnoj Gori, potpomognute od strane SPC, koja pokušava ponovo da preuzme kontrolu nad Crnom Gorom. Velikosrpska ideologija nije doživela poraz, ja bih rekao da je sad jača nego ikad. Trenutna srpska vlada je više velikosrpska nego Miloševićeva. Samo su okolnosti takve da nisu u stanju da to realizuju na silu pa koriste druge metode. I celo srpsko društvo je danas bliže četničkoj ideologiji nego što je to bilo krajem osamdesetih - lupetao je Sokol, koji se tu nije zaustavio već je istakao i da naša zemlja pokušava da od Crne Gore ponovo napravi svoj „privezak“.

- Situacija je jasna, Vučiću gori pod nogama, Srbija je suočena s nizom problema, njihovo sedenje na dve stolice se pokazuje promašajem, jer im se sada i ova zapadna i proamerička i ruska stolica lagano izmiču i on to mora da kompenzuje na neki način. Crna Gora mu je tu apsolutno najlakša meta i on će učiniti sve da pojača svoj uticaj u Crnoj Gori, uništi crnogorski identitet i od ove zemlje ponovo napravi privezak Beograda - rekao je Sokol.

On je na kraju bez trunke stida, na najodvratniji način zapretio našoj zemlji.

- Srbija je problem, apsolutno joj treba suspendovati sva evropska sredstva dok se tamo neke stvari ne promene. Ja bih rekao da oko Srbije treba stvoriti jedan sanitarni kordon, treba ih izolovati, i treba učiniti sve da se što više ograniči njihova opasna politika - izgovorio je Sokol u svom naletu mržnje.

Da podsetimo, Sokol, koji je inače član odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje EU, i nedavno je prozvao Srbiju zbog „sedenja na dve stolice“.

- Srbija deklarativno teži članstvu u EU, a istovremeno održava posebne odnose s Rusijom i sprovodi hegemonistički projekat srpskog sveta - izjavio je Sokol.

Vrata EU za Srbiju moraju da ostanu zatvorena!

- Srbija pod vlašću Vučića je autokratska država. To je režim koji je preuzeo medije, ugušio slobodu izražavanja i pretvorio javnu sferu u instrument vlastite propagande. Ovakvoj Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji. Sve dok se Beograd konačno ne odrekne velikosrpske politike prema susedima, vrata EU za Srbiju moraju ostati zatvorena - poručio je ustaša.

Picula ni ne krije da mu je cilj rušenje Beograda

Ono što je sad rekao Sokol, na dnevnom nivou priča i proustaški političar, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da taj čovek više ni ne krije da mu je cilj rušenje Srbije, ali da ga ne zanimaju njegove poruke i izjave u EP ili bilo gde drugde.

- Oni misle da bi mi valjda iz nekog posebnog razloga trebalo da im se dodvoravamo, umiljavamo, ne bi li oni valjda promenili svoj jezik o Srbiji. I što je najgore, oni misle da su moralno superiorni, da imaju pravo da nam drže pridike iz nekog razloga. Sebi su oni dali to pravo, nije im ga Bog dao, nisu ni svojim znanjem, svojom pameću, pozicijom, snagom, ničim to nisu stekli, nego eto, može im se - rekao je Vučić.