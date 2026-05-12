U Zagrebu je tokom javnog okupljanja došlo do policijske intervencije prilikom privođenja jedne žene koja je protestovala protiv okupljanja pristalica Marka Perkovića Tompsona.

Incident je izazvao različite reakcije u javnosti i na društvenim mrežama s obzirom na to da je jednu ženu hapsilo više policajaca, a Tonino Picula na sve to ćuti.

Naime, iako se incident dogodio u njegovoj zemlji, nije našao za shodno da se oglasi o pomenutoj situaciji, ali zato kada je Srbija u pitanju - tu je uvek prvi.

Uvek je prvi da Srbiju pali i deli lekcije, a u Hrvatskoj ćuti - jer mu nije zadatak rušenje Hrvatske, nego Srbije!

"Picula govori često, ali malo i glupo"

Picula više i ne može da sakrije ogorčenost zbog napretka Srbije, pa svakodnevno udara na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Na optužbe Tonina Picule da je on glavni faktor nestabilnosti u Evropi, Vučić je nedavno istakao da mu je dovoljno da vidi sliku Picule sa kalašnjikovim u rukama, da razume sve njegove poruke.

- Govorio je o našim raketama. Znači ta raketa je poruka susedima, a pancerhaubice, kajove i drugo oružje nije? Nije poruka suseda stvaranje vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom. Znate, mog su dedu ti koji su ga odveli u smrt, njih trojica su odveli njih 19. Mislili su da ih vode negde onako. Šta hoćete, da se ne branimo. A što se tiče inače njegovih glupih poruka, Picula govori često, ali malo i glupo. Oni misle da treba da im se dodvoravamo, ne bi li oni promenili svoj jezik o Srbiji. Znate li koliko me briga šta će reći picula u Evropskom parlamentu - rekao je on.

