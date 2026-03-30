Evropski evroposlanik i osvedočeni ustaša Tonino Picula, sponzor propale obojene revolucije u Srbiji, zakukao je na sav glas posle debakla "piculića" na lokalnim izborima u Srbiji.







Vučićeva lista do nogu je potukla blokadere na izborima u 10 lokalnih samouprava trijumfujući u svih 10 gradova i opština, a to se nije svidelo Piculi.

Zato je brže bolje potrčao da opet optuži vlast u Srbiji za zloupotrebe, nasilje i pritiske. Naravno, bez ijednog jedinog dokaza.

- U demokratiji nema nevažnih izbora, ali je važno da ne budu kompromitirani zloupotrebama, nasiljem i pritiskom na građane, aktiviste i novinare. Sve je to, po ko zna koji put, opet praktikovala vlast na juče održanim lokalnim izborima u Srbiji - piše Picula na Iksu, iako dobro zna, i što je još važnije - što zna cela Srbija - da su jedino nasilje i pritiske sprovodili blokaderi.

Podsetimo, i hrvatski mediji u danu izbora zdušno su pomagali blokaderima šireći njihovu otrovnu propagandu, ali su jedino "zaboravili" da objave rezultate izbora.