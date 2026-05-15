Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Vilijam Montgomeri govorio je o raspadu Jugoslavije, Kosovu, NATO bombardovanju SRJ i ulozi nacionalizma tokom devedesetih, ocenivši da su „svi pogrešili“ kada je reč o bombardovanju Srbije 1999. godine.

Gostujući u podcastu „Perspektive“ kod profesora Čedomira Antića, Montgomeri je rekao da je tadašnja američka administracija strahovala da bi sukob na Kosovu mogao da preraste granice Jugoslavije i izazove mnogo širi regionalni rat.

„Milošević je mislio da će bombardovanje kratko trajati“

Montgomeri je opisao kako su i Beograd i Zapad potpuno pogrešno procenili razvoj događaja tokom NATO intervencije.

– Milošević je mislio da će bombardovanje trajati nekoliko dana i onda prestati. Mi smo mislili da ćemo bombardovati nekoliko dana, uplašiti Miloševića i da će on popustiti. I svi smo pogrešili – rekao je bivši američki ambasador.

On tvrdi da je NATO potom bio prinuđen da nastavi kampanju jer bi prekid bombardovanja značio da ga više nikada ne bi mogli ponovo pokrenuti.

– To je bilo glupo, jer su svakog dana morali da pronalaze nove mete – naveo je Montgomeri.

„Plašili smo se da će se rat proširiti“

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Montgomeri je rekao da je Vašington imao veliki strah od regionalne eskalacije sukoba.

Prema njegovim rečima, Zapad je smatrao da bi rat na Kosovu mogao da zahvati Albaniju, Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku.

– Imali smo strašan strah da, ako rat počne na Kosovu, to može da se proširi daleko van Jugoslavije – rekao je Montgomeri.

On je govorio i o odnosima sa Ibrahimom Rugovom i Slobodanom Miloševićem, navodeći da pregovori nisu donosili nikakav napredak po pitanju škola i prava Albanaca na Kosovu.

Oštre reči o Miloševiću

Bivši ambasador SAD ocenio je da je Slobodan Milošević imao ključnu ulogu u raspadu Jugoslavije.

– Kada biste morali da izaberete jednu najodgovorniju osobu za nasilje pa čak i raspad, to je bio Slobodan Milošević – rekao je Montgomeri.

Dodao je da je Milošević, prema njegovom mišljenju, kroz nacionalizam video put ka političkoj moći.

„Retorika straha bila je svuda“

Lin Montgomeri govorila je o atmosferi krajem osamdesetih godina i ocenila da je retorika straha igrala ogromnu ulogu u raspadu Jugoslavije.

– Ako izazivate strah kod ljudi i govorite im da su druge grupe protiv njih, onda stvarate atmosferu podele – rekla je ona.

Istakla je da se tokom boravka u Hrvatskoj početkom devedesetih među ljudima mogao osetiti strah i ogromna napetost.

Montgomeri o Bosni i budućnosti regiona

Vilijam Montgomeri izneo je i kontroverzan stav o Bosni i Hercegovini, ocenivši da je sadašnji sistem teško održiv i da bi dugoročno moglo doći do formiranja tri entiteta sa mogućnošću referenduma nakon određenog perioda.

Njegove izjave ponovo su otvorile rasprave o ulozi Zapada tokom devedesetih, NATO bombardovanju Srbije i posledicama politike velikih sila na prostoru bivše Jugoslavije.