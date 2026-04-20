"Niko političaru Đokiću ne brani da se bavi politikom, ali već jednom treba da shvati da je nedopustivo i protivzakonito da to radi sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu. Malo mu je što je ugled Univerziteta maksimalno srozao za vreme svog mandata, a od osnivanja nije bio u goroj poziciji, ne smeta mu što je fakultete i Univerzitet pretvorio u opštinske odbore blokaderskih pokreta, što mu Rektorat više liči na vojnu bazu nego na Rektorat. I njegov politički govor upravo dobija svoje praktične obrise, jer je toliko beskrupulozan da je u kampanju po Evropi krenuo sa tog istog mesta rektora. Sramotno, jadno, bedno i ponižavajuće za svakog pristojnog čoveka, za svakog studenta," navela je Mesarović.

Đokić, kako je istakla Mesarović, nema obraza, niti hrabrosti da sedne sa predstavnicima svoje države za sto.

"Ali ovolika doza osionosti i bezobrazluka samo će ubediti i one građane koji su sumnjali u to da je on jedan obični, neuspeli političar u pokušaju! Borimo se za svoju zemlju, čuvamo mir i stabilnost, nastavljamo politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića", rekla je Mesarović.