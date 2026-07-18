Ovo poručuje predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kad je reč o rešavanju ključnih nacionalni pitanja. U intervjuu za Sputnjik govori i o spoljnoj politici Srbije, o tome kako prevazići polarizaciju u srpskom društvu, kao i o saradnji sa Pokretom socijalista koji je danas obeležio 18 godina postojanja gde je Vučević bio gost.

Za pitanje Kosova i Metohije on kao jedino referentno telo vidi Ustav Srbije, koji naziva svetinjom, za Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN ističe da je jedina pravno obavezujuća realnost, dok je za Srpsku to Dejton.

Nema i neće biti nikakvog priznanja takozvane nezavisnosti niti stolice u UN za Prištinu, bez obzira na to koliko Srbiju izlagali ucenama i hibridnim pritiscima. Što se tiče Republike Srpske, rešenje je striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i zaustavljanje pokušaja njegovog ukidanja, kaže Vučević za Sputnjik.

On napominje da je Srbija, kao matica, danas dovoljno jaka da ekonomski i politički stane iza našeg naroda sa obe strane Drine, pokazujući da je srpski narod jedinstven u svojoj težnji za slobodom i opstankom.

Svedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banjaluci oduzmu imovina, nadležnosti i suverenitet, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Republika Srpska je legalni entitet, natopljen krvlju naših heroja i Srbija kao garant Dejtona neće mirno gledati bilo kakav pokušaj njenog ukidanja ili obesmišljavanja.

Srbija je danas dovoljno jaka da pruži podršku svojoj braći preko Drine, kaže on, a dugoročno rešenje leži u produbljivanju specijalnih i paralelnih veza kroz zajedničke infrastrukturne projekte, sinhronizovane ekonomske poteze i očuvanje jedinstvenog kulturnog i duhovnog prostora.

Samo svojim putem

Uprkos aktuelnim previranjima u svetu, Vučević tvrdi da će Srbija istrajati u svojoj spoljnoj politici partnerstva sa vodećim svetskim silama, poput Rusije i Kine.

Srbija će istrajati, jer to nije stvar političkog taktiziranja, već našeg dubokog nacionalnog interesa i principa. Svedoci smo istorijskih promena i rađanja novog svetskog poretka u kojem nezavisne države imaju pravo da biraju svoj put.

Prijateljstvo Srbije sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom je čelično, kaže on, a pored toga je i testirano kroz najteža iskušenja.

Uprkos svakodnevnim pritiscima Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji niti će okrenuti leđa svojim prijateljima, već će nastaviti da gradi mostove sa onima koji poštuju naš suverenitet.

Saradnja sa Pokretom socijalista

Govoreći o saradnji sa Pokretom socijalista, naš sagovornik je opisuje kao beskompromisnu, zajedničku borbu koja traje godinama unazad.

Vreme je na najbolji način pokazalo da je odluka da postanemo koalicioni partneri sa Pokretom socijalista bila ispravna i istorijski opravdana.

Na pitanje vidi li pokret Aleksandra Vulina kao potencijanog koalicionog partnera i nakon sledećih izbora, Vučević odgovara da, kako god se sutra budu organizovali i borili na političkoj sceni, duboko veruje da će nastaviti zajedničku borbu u odbrani zemlje od svih pritisaka, kako spoljnih, tako i unutrašnjih.

Izuzetno je važno da partija sa takvim doslednim, suverenističkim stavovima postoji i bude snažno prisutna na političkoj sceni Srbije. Naša prošlost, ali i zajednički ciljevi kojima težimo – slobodna, nezavisna i ekonomski jaka država – uvek će nas dovoditi na istu stranu barikade u odbrani nacionalnih interesa.

Polarizacija u društvu veštački indukovana

Lider SNS odgovara i na pitanje kako prevazići polarizaciju koja je prisutna u srpskom društvu. Kako kaže, ne vidi je kao prirodan proizvod našeg naroda, već kao veštački indukovanu pojavu poteklu iz određenih centara moći, a preko nevladinih organizacija i pojedinih medija.

Njihov cilj je slabljenje države kako bismo lakše popustili pod ucenama po pitanju Kosova i Metohije i sankcija Rusiji. Jedini način da se ta polarizacija prevaziđe jeste okupljanje oko srpske zastave, odnosno jačanje svesti o nacionalnom jedinstvu.

Država mora biti odlučna u sprovođenju zakona i zaštiti svojih institucija, a građanima mora biti jasno da se stabilnost i budućnost Srbije ne smeju žrtvovati zarad tuđih geopolitičkih interesa, poručuje Vučević