Stejt department je za agenciju Fena naveo da se u javnosti očekivalo da će na sastanku PIK-a, održanom početkom juna, biti izabran novi visoki predstavnik s ciljem da se obezbedi stabilnost BiH.

Kako se navodi delegacija SAD-a nastojala je da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji poseduje odgovarajuće kvalifikacije, prenosi RTRS.

Ističe se da su SAD konstatovale neuspeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata i da su razočarane što su te podele sprečile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika.

"Kao što je navedeno u njegovom obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost. Takođe, očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna. SAD nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet BiH", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Sednica Upravnog odbora PIK-a, trebalo bi da bude održana krajem juna.