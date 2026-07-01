Filipović je ukazala da je u ovom slučaju došlo do kršenja njihovih prava, jer, kako je navela, postupak nije ni vođen.

"Rešenje suda kojim su im dokumenti prethodno oduzeti glasilo je na to da se isti oduzimaju iz razloga kako bi pristupili ročištu i kako je navedeno, da će sva lična dokumenta biti vraćena na narednom ročištu kada se budu pojavili pred sudom. Imajući u vidu da se to naredno ročište nikada nije održalo i da je sudija danas samo došla i izrekla presudu bez prethodnog saslušanja stranaka u postupku", rekla je Filipović.

Filipović je naglasila da su lica koja nisu sa Kosova i Metohija bila primorana da plate kaznu, iako su, kako je istakla, u presudi imali pravo žalbe u roku od osam dana.

"Bilo je naloženo da se presuda smatra pravosnažnom, odnosno da se isplati i izvrši u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti. Mi ovde nismo mogli da čekamo pravosnažnost jer su u pitanju lica koja su došla na Kosovo na jedan dan, a ostali su do danas. Ljudi su u istoj garderobi, nemaju ni novac, niti sredstva, niti mogućnosti da ovde ostanu do pravosnažnosti presude ukoliko bi uložili žalbu i iz istog razloga bili su primorani da kaznu plate ukoliko žele dokumenta nazad", rekla je Filipović.

Pogaženi svi pravni principi i postulati

Advokat Miloš Nikolić kazao je da su ovakvom presudom i postupkom pogaženi svi pravni principi i postulati, uzimajući u obzir činjenicu da je privedenima onemogućeno pravo da se brane.

"Niko od njih nije saslušan, a danas im je i onemogućeno pravo na žalbu. S tim u vezi, izvodi se jedan zaključak da su krivi samo zato što su proslavljali Vidovdan. Prošle godine, ako se sećamo, bila su sporna obeležja. Ove godine je sporno to što su pevali", kazao je Nikolić.

Nikolić je izjavio da će odbrana uložiti žalbu u odnosu na one koji poseduju dokumenta koja izdaju privremene institucije u Prištini, a koji nisu platili kaznu.

"Ta odluka Apelacionog suda bi se odnosila na sve koji su okrivljeni. Ukazao bih još jednom na brutalnost policije jer su prilikom privođenja četvorica momaka preživeli fizičku torturu. Imaju povrede, jedan ima podliv na oku, drugi na leđima. Nadam se da će ova odluka biti ukinuta", rekao je Nikolić.

Nije im omogućeno da daju odbranu

Advokat Nikola Todorović istakao je da je ovo bio postupak u kojem optuženima nije omogućeno da daju svoje mišljenje i odbranu, već su se samo izjasnili da li su krivi ili ne.

"Oni su rekli da nisu, a trebalo je da kažu i zašto nisu krivi. Sud je doneo jednu odluku kakvu ja do sada nisam video, odluku na brzinu, bez saslušanja", rekao je Todorović.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je danas novčane kazne u iznosu od 700 evra za prekršajno delo narušavanje javnog reda i mira za 35 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, nakon parastosa Kosovskim junacima.

Licima koja nemaju tzv. kosovska dokumenta određeno je proterivanje sa Kosova i Metohije i zabrana ulaska u trajanju od tri godine.

Sudija za prekršajni postupak u obrazloženju presude istakla je da su okrivljeni uzvikivali nacionalističke parole "Kosovo je Srbija", uz podignuta tri prsta.

Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Na saslušanju održanom u ponedeljak, svih 36 osoba su se izjasnile da nisu krive.

Njima su prethodno, nakon što su u nedelju uveče pušteni, privremeno oduzeta kao mera da će se pojaviti na sednici.

Tzv. kosovska policija privela je u nedelju na Gazimestanu 36 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, koje su nakon saslušanja oslobodili.

Među privedenima su osobe sa KiM, iz Crne Gore i iz centralne Srbije.

Pripadnici tzv. kosovske policije su, po završetku parastosa na Gazimestanu u nedelju, na Vidovdan, na izlazu iz spomen-kompeksa, napravili špalir i privodili pojedine osobe, koje su potom prebačene u Prištinu.

Tzv. kosovska policija se vrlo grubo ponašala prema građanima koji su mirno izlazili sa Gazimestana.

Pre početka parastosa, na ulazu u spomen-kompleks veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao je građane koji su došli na parastos i grubo se odnosio prema njima, prenosi Tanjug.