Krečenje plafona mnogima je jedan od najnapornijih poslova u kući, najviše zbog kapanja boje i zaštite nameštaja, poda i zidova. Ipak, jedan jednostavan trik koji je postao viralan na društvenim mrežama mogao bi ozbiljno da olakša posao i smanji nered.

Dizajnerka enterijera Mikol Zanzuri je objavila video u kojem prikazuje odličan trik koji olakšava krečenje.

„Nema šanse da bih mogla da prekrivam celu dnevnu sobu i kuhinju plastikom danima, uz dvoje dece, psa i muža koji stalno prolaze kroz prostor…Zato sam našla rešenje!!!“ napisala je Zanzuri.

Njeno rešenje je jednostavno: pričvrstila je providni kišobran za dršku valjka za farbanje, najverovatnije tako što je napravila otvor u sredini kišobrana i provukla ručku valjka kroz njega.

Kada se valjak podigne prema plafonu, kišobran se okreće naopako i hvata kapljice boje pre nego što padnu na pod ili nameštaj. Pošto je kišobran providan, omogućava normalnu vidljivost površine koja se farba.

„Čak nisam pomerila ni sofu“, napisala je, dok se u videu vidi kako farba plafon bez velikih priprema u prostoru.

„Iskreno, ovo radi bolje nego bilo koja druga metoda! Nema prskanja – nema nereda – nema kapljanja boje! Savršeno je!“ dodala je ona.

Objasnila je i da kišobran mora biti providan da biste videli šta radite, i treba da bude lagan, jer će vam u suprotnom ruke brzo umoriti, prenosi dengarden.

U komentarima je hiljade ljudi pohvalilo ovaj trik.

Njen trik je vrlo brzo postao viralan i prikupio više od 103 miliona pregleda i oko 1,5 miliona lajkova.

„Ovo je zaista inovativno, nikada mi ne bi palo na pamet“, napisao je jedan korisnik. „Mame su toliko snalažljive!“, dodao je drugi. Bilo je i šaljivih komentara poput: „Eto šta znači koristiti sve moždane ćelije.“