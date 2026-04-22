Rušenje objekata počelo je rano jutros, uz prisustvo teške mehanizacije i pojačano obezbeđenje takozvane kosovske policije, a na licu mesta bili su i pripadnici EULEX-a, kao i italijanski karabinjeri.

Reč je više od 23 objekta, za koja preduzeće Trepča jug tvrdi da su u njenom vlasništvu, dok vlasnici ističu da imaju sve papire za te objekte.

O rušenju objekata nije bila informisana Opština Severna Mitrovica.

U narednioj galeriji možete pogledati kako izgledaju prve scene nakon Kurtijevog zulima, kako sada izgledaju garaže čiji su vlasnici Srbi.

BONUS VIDEO