Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore najavio je danas da ta stranka kreće u kampanju da Vlada Milojka Spajića povuče priznanje samoproglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Najpre će se kaže, o inicijativi glasati u zetskoj, a onda i u ostalim opštinama. Za inicijativu očekuje i značajnu podršku u crnogorskom parlamentu i ističe da ovo nije po direktivi Beograda, već isključivo po direktivi srca, pameti i obraza, čojstva i svega onoga što je predstavljala Crna Gora. Knežević, koji je inicijator povlačenja priznanja najavljuje i veliki skup u Podgorici 10. maja, na kojem će se govoriti o toj temi.

Knežević je, za RTS rekao da je podatak da 85 odsto građana Crne Gore ne podržava nezavisnost južne srpske pokrajine prvo izneo bivši premijer Duško Marković, kada je saopštio da je tadašnja crnogorska vlast morala da donesu odluku o priznanju pod pritiskom međunarodne zajednice.

"Smatramo da je sazrelo vreme nakon svih onih turbulencija koje smo imali u Vladi Milojka Spajića da krenemo s rešavanjem ovih identitetskih i ideoloških pitanja koja su veoma važna i za srpski narod i za pravoslavni narod u Crnoj Gori. Zbog toga smo se i odlučili da pokrenemo ovu inicijativu“, rekao je Knežević.

Najavljuje da će inicijativa početi od Zete kao prve opštine koja će kroz glasanje odborničke većine već 12. maja, na Dan Svetog Vasilija Ostroškog doneti deklaraciju o povlačenju odluke o priznanju tzv. Kosova na teritoriji Zete.

Očekuje da će onda otpočeti niz sednica lokalnih samuprava na teritoriji Crne Gore, a onda kao poslanički klub najavio je i podnošenje predloga rezolucije Skupštini Crne Gore.

Prema njegovim rečima, tom rezolucijom bi se Vlada Crne Gore obavezala da povuče odluku o prizvanju kosovske nezavisnosti. "Ukoliko svi oni Srbi koji se nalaze u Vladi Milojka Spajića i u Vladi i u parlamentarnoj većini saopšte da će izaći iz Vlade ukoliko Milojko Spajić ne podrži ovu našu inicijativu i ovu rezoluciju u Skupštini Crne Gore, mi možemo do kraja juna meseca da donesemo tu odluku“, kaže Knežević. Voleo bi, ističe, da se to dogodi na Vidovdan.

Govoreći o podršci koju očekuje za inicijativu, Knežević kaže da ne sumnja da imaju podršku kolega iz Nove srpske demokratije, Socijalističke narodne partije, Demokratske Crne Gore i značajnog broja Pokreta Evropa sad, političke strukture koju predvodi premijer Milojko Spajić.

Posebno ističe da očekuje da će imati i podršku samog premijera Spajića. "Verujem da će premijer Spajić shvatiti ozbiljnost situacije i da će doneti ono što bi ga moglo uvesti u svetlu stranu crnogorske istorije. To je spiranje ljage i sramote sa crnogorskog obraza zbog donošenja te odluke, jedne od najcrnjih, ako ne i najcrnje, u oktobru 2008. godine“, rekao je Knežević. Napominje da DNP ovo ne rade ni zbog Srbije, ni zbog Aleksandra Vučića, nego isključivo zbog Crne Gore.

"Ovo nije po direktivi Beograda, ovo je isključivo po direktivi srca, pameti i obraza, čojstva i svega onoga što je predstavljala Crna Gora“, kaže Knežević.

Podsetio je da je Metohija bila sastavni dio Crne Gore sve do 1918. godine i da je crnogorska vojska posle balkanskih ratova na čelu sa kraljem Nikom Prvim ušla u Visoke Dečane i u Pećku patrijaršiju, a da je kralj Nikola ispevao najlepše stihove o Kosovu.

"Ako smo dostojni naših predaka, mislim da neće biti nikakvih komplikacija i složenosti da ova inicijativa bude izglasana, odnosno da najzad, speremo sramotu sa crnogorskog obraza“, istakao je Knežević Kako je rekao, kampanja za inicijativu je već krenula, ali da 10. maja žele da okupe sve stranačke organe, a i aktiviste koji će krenuti u kampanju po čitavoj Crnoj Gori. "Ja ću ih upoznati s ovom deklaracijom koju treba predložiti na sednicama skupština lokalnih samouprava“, naveo je Knežević i dodao da će 12. maja u Skupštini opštine Zeta biti održana sednica na kojoj će odbornička većina predvođena Demokratskom narodnom partijom izglasati tu deklaraciju.

Pojašnjava da odluka u Zeti u formalno-pravnom smislu nema težinu povlačenja priznanja samoproglašene kosovske nezavisnosti na nivou države, ali u simboličkom smislu značila bi jasnu poruku da je većina građana Crne Gore protiv ovog sramnog priznanja.

Očekuje da će zatim i druge opštine krenuti stopama Zete.