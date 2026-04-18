"Kada treba da se prizna nezavisnost takozvanog Kosova, to je pravo na samoopredeljenje, kada treba da se iskaže kategorično prenebregavanje prava naroda Krima, a zatim i Donbasa, onda je to zahtev da se poštuje teritorijalni integritet. Sve se radi od slučaja do slučaja", istakao je Lavrov na Antalijskom diplomatskom forumu.



On je rekao da svetski poredak zasnovan na pravilima nikada nije postojao, a primer za to je slučaj Kosova i Metohije.

"Pravog poretka zasnovanog na pravilima, osim kao slogana, nikada nije ni bilo. Mi smo, još kada se taj slogan pojavio pre više od 10 godina, tražili da nam pokažu zbornik tih pravila koje svi treba da usvoje. On ne postoji", istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima u AP KiM su, navodno, uzeli u obzir "volju naroda", iako nije bilo referenduma i uprkos tome podržali ilegalnu nezavisnost Kosova, naglasio je Lavrov.



"Stanovnici Krima odbili su da žive pod ukrajinskim vlastima, ali je Evropa nakon zakonitog referenduma ocenila da to nije legalno, 'jer mora da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine'", naveo je ruski ministar spoljnih poslova.



Lavrov učestvuje na forumu kao počasni gost, a ranije je održao zatvorene razgovore sa ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom. Forum u Antaliji održava se od 17. do 19. aprila, a glavna tema događaja je "Prevazilaženje neizvesnosti u planiranju budućnosti".

Na forumu učestvuju delegacije iz više od 150 zemalja, uključujući 22 šefa država i vlada, 14 potpredsednika i potpredsednika vlada, više od 50 ministara, među kojima 39 šefova diplomatije, kao i više od 500 visokih zvaničnika i 79 predstavnika međunarodnih organizacija.