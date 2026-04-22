Opština Severna Mitrovica saopštila je da je sve informacije o rušenju garaža čiji su vlasnici Srbi dobila isključivo od zabrinutih građana i pozvala međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i spreči uspostavljanje presedana kojim se arbitrarno oduzimaju osnovna ovlašćenja opštine. U saopštenju je navedeno da je, po prijemu informacije, opština Severna Mitrovica potvrdila te navode uviđajem na terenu i odmah izrazila ozbiljnu zabrinutost kod svih relevantnih međunarodnih partnera zbog direktnog kršenja zakona i mešanja u nadležnosti opštine od strane policije i centralnih vlasti iz Prištine.

Dodaje se da je policija "na prevaru" jutros u 7 časova umesto u 10 časova, kako je najavljeno korisnicima garaža, počela rušenje. Posebno ih, dodaju, zabrinjava činjenica da Opština Severna Mitrovica nije bila uopšte informisana, niti konsultovana u vezi sa ovim pitanjem, što, kako se ističe, ukazuje na izostanak elementarne institucionalne saradnje i koordinacije između nadležnih organa. "Ističemo da policija u ovom slučaju nastupa kao izvršna vlast, što je zakonom isključiva nadležnost opštinskih organa koje je birao narod. Sem toga, ovakve aktivnosti sprovedene od strane policije, bez uključivanja lokalne samouprave, predstavljaju dodatno narušavanje principa transparentnosti, zakonitosti i zaštite interesa građana", naglašava se u saopštenju, prenosi Radio Mitrovica sever.

Dodaje se da je Opština Severna Mitrovica konstantno pozivala sve nadležne institucije da se uzdrže od jednostranih postupaka i da hitno uspostave dijalog sa lokalnom samoupravom kako bi se sva sporna pitanja rešavala u skladu sa zakonom i u interesu građana.

"Ovom prilikom pozivamo i međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i spreči uspostavljanje presedana kojim se arbitrarno oduzimaju osnovna ovlašćenja opštine", naglašava se u saopštenju.

Garaže koje su se nalazile u neposrednoj blizini pritvorskog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice jutros su srušeni, a rušenje je sprovedeno uz asistenciju tzv. kosovske policije. Rušenje objekata počelo je rano jutros, uz prisustvo teške mehanizacije i pojačano obezbeđenje tzv. kosovske policije, a na licu mesta bili su i pripadnici EULEX-a, kao i italijanski karabinjeri. Reč je više od 23 objekta, za koja preduzeće Trepča jug tvrdi da su u njenom vlasništvu, dok vlasnici ističu da imaju sve papire za te objekte.