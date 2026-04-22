U zoološkom vrtu u Oregonu početkom aprila je snimljen presladak video koji je postao pravi viralni hit.

Zoološki vrt je objavio taj snimak polarnog medveda koji uživa u kadi punoj leda.

Ovaj veliki medved potpuno je zavladao svojom kadom, opušteno se brčka u ledenoj vodi i očigledno uživa u svom ritualu kupanja. U opisu videa stoji „Polar plunge!“ (Polarni zaron), a ljudi ne prestaju da gledaju i komentarišu video.

Video, objavljen na društvenim mrežama zoološkog vrta, brzo je privukao pažnju na internetu. Pošto su polarni medvedi biološki prilagođeni arktičkim uslovima, zoološki vrtovi često koriste stimulaciju na bazi leda i vode kako bi pomogli životinjama da regulišu telesnu temperaturu.

Zaposleni u zoo vrtu naveli su da je ova aktivnost deo redovnog programa koji je osmišljen da pomogne životinjama da ostanu rashlađene i stimulisane tokom toplih dana, piše pethelpful.

Ako ste pomislili da su komentari „eksplodirali“ zbog ovog simpatičnog medveda - u pravu ste. Mnogi su bili razneženi prizorom, a jedan korisnik je napisao: „Zar nije ludo kako su sve životinje na ovoj planeti zapravo samo mali štenci u različitim oblicima?“ I zaista, ovaj medved deluje kao jedno veliko, razigrano štene.