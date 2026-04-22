Na terenu su i dalje radnici, kamioni i bageri koje obezbeđuje takozvana kosovska policija.
Policija je prethodno juče postavila žutu traku i najavila rušenje obih objekata. Kao razlog za rušenje navedena je bezbednost pritvorskog centra.
Privatni objekti koji se nalaze uz samu ogradu zatvora nisu predmet rušenja.
Rušenje prate karabinjeri i Euleks. Na licu mesta je i šef operative tzv. kosovske policije za region Sever Petrit Fejza, koji nije želeo da da izjave medijima.
Stigao je i inspektor opštine Severna Mitrovica Veljko Orlović u čijoj nadležnosti je rušenje. Opštinska inspekcija, međutim, nije odobrila rušenje.
Zemljište na kom se nalaze sada već porušeni objekti pripada preduzeću Trepča jug.
Reč je o garažama čijim je vlasnicima u februaru, a onda i u martu, Trepča jug dostavila upozorenje pred rušenje, tvrdeći da se njihovi objekti nalaze na zemljištu koje pripada tom kombinatu.Vlasnici, na drugoj strani, tvrde da imaju sve papire za ove objekte.
- Bili smo u policiji, predali smo papire, svi ovde posedujemo papire. Ove garaže su ovde 62 godine, neko ima iz 1987, neko ima iz šezdeset i neke…Svi imamo papire - izjavio je sinoć za Kosovo onlajn Nemanja Jović, vlasnik jedne od garaža koji je došao do svog objekta kada je policija juče postavila žutu traku.
BONUS VIDEO
Komentari (0)