Tzv. Kosovo bi moglo nepovratno da izgubi 68,8 miliona evra iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan ako do kraja juna ne ispuni reformske korake za koje je rok, inače, bila sredina 2025, ali sa „grejs“ periodom do 30. juna ove godine, prenela je Koha pozivajući se na neimenovane izvore u Briselu

Izvor iz EU je rekao da je komesarka za proširenje Marta Kos krajem prošle nedelje poslala pismo partnerima sa Zapadnog Balkana, korisnicima sredstava iz Plana rasta, upozoravajući ih da će izgubiti ova sredstva ako ne ispune uslove do navedenog roka.

„Komesarka je upozorila partnere na potrebu ubrzanja reformi kako bi se iskoristila sredstva predviđena ovim Planom. Podsećamo da 'grejs' period za korake koji je trebalo da budu završeni do sredine 2025. godine ističe 30. juna ove godine, dok se on za reforme koje je trebalo da budu završene do kraja 2024, taj period završava do kraja 2026. godine. Ukoliko se rokovi ne poštuju, partneri rizikuju da zajedno izgube više od 700 miliona evra“, rekao je izvor iz Evropske komisije.

Pre nekoliko dana Evropska komisija započela je transfer 61,8 miliona evra tzv. Kosovu u okviru pretfinansiranja kroz Mehanizam za reforme i rast, nakon kašnjenja izazvanih političkim zastojem tokom prošle godine, zbog kojih je ratifikacija sporazuma o zajmu i finansiranju usledila tek u februaru ove godine.

Prema jednoj proceni, tzv. Kosovo će u junu izgubiti 68,8 miliona evra.

Prema tabeli za praćenje ispunjenja uslova Plana rasta, tzv. Kosovo nije ispunilo nijedan od predviđenih 11 koraka, pa je rizik da izgubi sredstva veliki ako se brzo ne preduzmu mere, konstatuje Koha.