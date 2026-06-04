Pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije upali su večeras i izvršili pretres ugostiteljskog objekta i porodične kuće predsednika Privremenog organa Kosovo Polje Aleksandra Trajkovića nakon čega je odveden na informativni razgovor.

Nakon odvođenja Trajkovića ispred njegove porodične kuće okupilo se više meštana Ugljara, a među njima su i predstavnici Srpske liste.

Prilikom upada u Trajkovićeve objekte na licu mesta je bio prisutan veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije i specijalaca.

(Tanjug)