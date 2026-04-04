Vojislav Milošević pokazao je još jednom da je posvećen otac, pa je svoju ćerku Leu poveo na obeležavanje Vrbice, jednog od najlepših dečjih praznika. Bivši suprug Jovana Jeremić objavio je emotivan trenutak ispred crkve, gde mala Lea pozira sa osmehom, dok ju je on nežno držao u zagrljaju.

Oboje su bili vidno raspoloženi, a praznična atmosfera i detalji poput medalje oko devojčicinog vrata dodatno upotpunjuju ovu toplu porodičnu priču.

Na fotografiji se vidi kako ponosni tata ne skida ruku sa svoje naslednice, dok ona blista od sreće, obučena u simpatičnu kombinaciju. Ispred crkve, u duhu tradicije i običaja, zabeležen je trenutak koji odiše ljubavlju, zajedništvom i porodičnim vrednostima.

- Leino sedmo zvono. Po običaju svake govine za Vrbicu Lea dobije zvono. Tako je i mene pokojna nana vodila u crkvu i od malena mi usađivala sistem svevremenskih vrednosti. Radujmo se predstojećem Vaskrsu - poručio je Milošević.

BONUS VIDEO:

