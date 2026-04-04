Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan razgovarao je danas telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o regionalnim i globalnim pitanjima i temama koje se odnose na NATO.

Erdogan je izjavio da je proces koji je započet intervencijom protiv Irana doveo do geostrateškog zastoja i ukazao da bi međunarodna zajednica trebalo da poveća napore da se rat okonča, prenosi agencija Anadolu.

Osvrnivši se na podršku NATO-a turskoj protivvazdušnoj odbrani, Erdogan je rekao da je solidarnost još jednom potvrdila moć odvraćanja Alijanse i dodao da nastavlja svoje napore da se završi rat između Ukrajine i Rusije.

Erdogan je izrazio nadu da će samit NATO-a u Ankari 7. i 8. jula 2026. godine usvojiti odluke koje će Alijansu učiniti otpornijom i efikasnijom za buduće izazove i pozvao je na povećane međunarodne napore za okončanje sukoba.