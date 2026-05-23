Karabinjeri vojne policije angažovani u okviru Multinacionalne specijalizovane jedinice (MSU), koja je deo misije KFOR pod vođstvom NATO-a, redovno sprovode patrole u Severnoj Mitrovici sa ciljem očuvanja bezbednog i sigurnog okruženja.

Ove aktivnosti pomažu u održavanju svesti o situaciji na terenu i predstavljaju deo posvećenosti KFOR-a očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja i podršci slobodi kretanja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na transparentan i nepristrasan način.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat - zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine - kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na KiM i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno.

KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na KiM (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama bezbednosnih odgovornih institucija.



