Od Beograda do juga Srbije, lokalne samouprave svake godine isplaćuju desetine miliona dinara odštete zbog ujeda pasa lutalica. Kada se saberu svi gradovi, trošak za budžete meri se milionima evra.

Advokat Saša Rajković ističe da građani koje ujede pas lutalica imaju pravo na naknadu štete.

- Građani koje ujede pas lutalica imaju pravo da od nadležne opštine ili grada potražuju naknadu i materijalne i nematerijalne štete, uključujući i troškove lečenja, izgubljenu zaradu, kao i naknadu za pretrpljeni bol i strah. Da bi ostvarili to pravo, potrebno je da prikupe medicinsku dokumentaciju, poželjno je i fotografije povreda. Pred sudom svedočiće o štetnom događaju i objasniti šta se desilo - rekao je Rajković.

On je dodao da građani svoja prava mogu ostvariti sudskim, ali i vansudskim putem.

-Najvažnije je da oštećeni reaguju na vreme i obezbede sve relevantne dokaze, jer upravo od toga u najvećoj meri zavisi uspeh postupka i visina dosuđene naknade - istakao je advokat.