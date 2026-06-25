Novi erbas A320 stigao u flotu Er Srbije

Reč je o letelici proizvedenoj 2008. godine, konfigurisanoj za prevoz 180 putnika, koja će dodatno unaprediti operativne kapacitete kompanije i doprineti daljem razvoju mreže letova.

„Razvoj naše flote i uvođenje dodatnih aviona deo su dugoročnog plana rasta kompanije. Time dalje unapređujemo naše operativne mogućnosti i obezbeđujemo stabilan i pouzdan nivo usluge za putnike, uz kontinuirano širenje mreže linija iz Beograda. Ulaganja u flotu omogućavaju nam da zadržimo snažnu tržišnu poziciju u regionu, uz visok nivo efikasnosti i komfora u svakodnevnom saobraćaju. U narednom periodu predviđen je i dolazak još jednog aviona istog tipa, što će dodatno doprineti većoj fleksibilnosti u planiranju letova,” izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Avion tipa erbas A320-232 opremljen je sa dva IAE motora, pojedinačnog potiska od 24.000 lbf (106,75 kN). Sa rasponom krila od 35,80 metara, dužinom od 37,57 metara i maksimalnom operativnom visinom leta od 39.800 stopa, ova letelica pruža pouzdane i efikasne performanse na kratkim i srednjim linijama. Pre dolaska u Srbiju, avion je u Holandiji prošao kompletno farbanje i dobio novi vizuelni identitet u bojama Er Srbije.

Flotu Er Srbije trenutno čini više od 30 aviona različitih tipova, uključujući širokotrupne erbas A330-200, uskotrupne A320-200 i A319-100, zatim embraer E195, kao i turboprop ATR 72-600. Kontinuirano obnavljanje i modernizacija flote potvrđuju posvećenost kompanije daljem unapređenju usluge, širenju mreže destinacija i povećanju frekvencija letova.